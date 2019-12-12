Пока вы спали: крушение военного вертолета, помощь Молдове и пьяные птицы в Москве

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КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Ударный вертолет Ми-28 "Ночной охотник" потерпел крушение в Краснодарском крае из-за технической неисправности или из-за ошибки в пилотировании.

По сообщению Минобороны России, вертолет разбился примерно в ночь на четверг при выполнении учебно-тренировочного полета в темное время суток и в сложных метеоусловиях. Полет выполнялся без боекомплекта, на земле разрушений нет.

Воздушное судно 55-го Кореновского полка упало вблизи аэродрома Кореновск. На борту находились два пилота, оба погибли.

По словам источника РИА Новости, основные версии крушения - ошибка в пилотировании и техническая неисправность.

Ми-28 (по кодификации НАТО Havoc — "Опустошитель") — советский и российский ударный вертолет, предназначенный для поиска и уничтожения танков и другой бронированной техники, а также малоскоростных воздушных целей и живой силы противника в условиях активного огневого противодействия.

Новый кредит для Молдовы

Молдавское правительство подписало с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР) соглашение о финансовой помощи.

Банк выделит 50 миллионов долларов на приобретение запасов природного газа в ситуации кризиса. По словам премьер-министра Иона Кику, это один из запасных сценариев на случай, если Украина заблокирует транспортировку российского газа. Тем не менее, глава правительства выразил надежду, что экстренной ситуации удастся избежать.

"Мы рассчитываем на то, что соответствующие операторы "Нафтогаз" и "Газпром" достигнут общей договоренности, и с 1 января мы будем получать природный газ по традиционному маршруту, точно так же, как это было до сих пор, но с одним замечанием - намного дешевле", - сказал Кику.

Не улетели и опьянели

В Москве прохожие обратили внимание на лежащих на дорогах птиц. Они в полуобморочном состоянии. В российской столице уже более недели стоит теплая погода. Температура воздуха достигает +4 и не опускается ниже ноля даже в ночные часы, из-за чего на деревьях забродили ранее подмороженные и еще не опавшие ягоды рябины. Их поедают птицы, после чего лежат на земле в полуживом нетрезвом состоянии, объяснили специалисты.

Опьяневших от забродивших ягод птиц лучше всего подбирать и давать им отоспаться, иначе их могут съесть хищники. Об этом заявил РИА "Новости" руководитель "Орнитария" в Сокольниках Вадим Мишин. Он отметил, что такое опьянение является обычным для столичных птиц явлением.

"Это ежегодное явление, оно связано с тем, что ягоды, которые не опали, подмораживаются, если отрицательная температура, а потом наступает положительная, и тогда наступает эффект брожения", — объяснил орнитолог.

Чаще всего в такие ситуации попадают свиристели, дрозды, скворцы и снегири.

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