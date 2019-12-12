"Здравый смысл исчерпан": сенат США увидел в РФ "спонсора терроризма"

Сенат США призвал Госдеп включить Россию в список стран ‒ "спонсоров терроризма". Почему сенаторы обратились с этим призывом именно сейчас, объяснил в эфире радио Sputnik эксперт Владимир Оленченко.

КИШИНЕВ, 12 дек - Sputnik. Американские сенаторы считают Россию "спонсором терроризма", об этом говорится в законопроекте, одобренном международным комитетом сената США. Решение об официальном принятии такой формулировки должен принять госсекретарь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу комитета.

Документ предписывает главе госдепартамента в течение 90 дней после вступления его в силу дать заключение по этому вопросу соответствующим комитетам конгресса. В те же сроки он должен определиться, находятся ли контролируемые Россией вооруженные формирования в Донбассе и подпадают ли они наряду с вооруженными формированиями самопровозглашенных ЛНР и ДНР под определение "иностранных террористических организаций".

В настоящий момент в составляемый Госдепом список стран – "спонсоров терроризма" входят Иран, Северная Корея, Сирия и Судан.

На прошлой неделе замгоссекретаря США Дэвид Хэйл отметил, что госдепартамент не считает Россию спонсором терроризма. Россия, по его словам, – сама жертва террористических атак.

Стало известно, за что Россию не любят в мире>>>

Старший научный сотрудник Центра европейских исследований ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова Владимир Оленченко считает, что этот вопрос не случайно был поставлен именно сейчас.

"Видимо, противостояние демократов и республиканцев приобретает самые неожиданные, экстравагантные формы, исчерпан весь потенциал здравого смысла. Вызывает, наверное, обеспокоенность то, что (президент США Дональд) Трамп встретился с (министром иностранных дел России Сергеем) Лавровым, и разговор носил конструктивный характер и показал, что непреодолимых препятствий нет. Соответственно, это встревожило противников Трампа. Тем более что следующий год – это год президентских выборов в США. И вот появилась идея попробовать приписать России поддержку терроризма. То есть, судя по всему, здравый смысл совершенно не сочетается с нынешней американской политикой и выражается в таких причудливых формах", ‒ сказал Владимир Оленченко в эфире радио Sputnik.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK