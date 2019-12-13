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Ракета Томагавк, илллюстративное изображение

Пока вы спали: запрещенная ракета, "молчание" часов и свадьба с секс-куклой

© CC BY 2.0 / DVIDSHUB / USS Barry fires Tomahawk missiles [Image 1 of 2]
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Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 13 дек - Sputnik. В Калифорнии (США) испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД. Запуск провели с мобильной пусковой установки.

Шойгу рассказал о причинах выхода США из ДРСМД
© Ruptly
Шойгу о том, почему США вышли из ДРСМД

Эту информацию по телефону сообщил РИА Новости представитель авиабазы "Ванденберг".  Источник также добавил, что США используют результаты испытаний для дальнейшей разработки ракет.

Летом Пентагон уже испытал ранее запрещенную ДРСМД ракету. Она была  вариантом "Томогавка" и успешно поразила цель после более чем 500 километров полета.

ДРСМД прекратил действие второго августа. В начале этого года Вашингтон объявил об одностороннем выходе из соглашения, обвинив Россию в его длительном нарушении. Москва все обвинения отвергла. В начале июля президент России Владимир Путин подписал закон о приостановлении договора.

Россия неоднократно заявляла, что полностью выполняет условия ДРСМД. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что у Москвы есть весьма серьезные вопросы к Вашингтону по поводу выполнения договора. По его словам, обвинения США в нарушении ДРСМД голословны.

Замолчали главные часы Кишинева

Часы на кишиневской ратуше не работают. Замолчали впервые за последние 30 лет. Как рассказал журналистам механик, ответственный за "молдавские куранты", идет поиск деталей, которые необходимо заменить. Планируется, что неисправность скоро будет устранена, часы заработают через несколько дней.

Примэрия Кишинева
© Sputnik / Miroslav Rotari
Примэрия Кишинева

Исторические источники указывают, что первые часы на здании кишиневской мэрии появились еще в 30-х годах XIX века. Они были тяжелые, с механизмом, схожим как на часах Вестминстерского Аббатства в Лондоне.

Нынешние часы были спроектированы в 1974 году группой работников кишиневского завода "Сигнал". Их "начинка"- электронная. В начале 90-х часы "замолчали". В 1996 году часы с помощью одного из проектных институтов Одессы их отермонтировали, вновь заиграла мелодия Евгения Доги "Мой белый город" Правда, на этот раз - в записи.

Кому и кукла невеста

В Казахстане местный бодибилдер Юрий Толочко влюбился в секс-куклу и намерен на ней жениться. Об этом сообщает портал Complex.

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Публикация от OddJak / Юрий Толочко (@yurii_tolochko)

Атлет познакомился с "возлюбленной" в одном из местных баров. По его словам, он буквально спас "девушку" от неподобающего обращения с ней другого мужчины. Юрий назвал свою спутницу Марго.

Толочко относится к Марго, как к живой женщине. Пара ходит на свидания, Юрий ведет Instagram-аккаунт куклы. Мужчина утверждает, что его спутница хочет стать официанткой и совершенно не умеет готовить.

Культурист и секс-кукла вместе уже восемь месяцев, мужчина намерен совершить решительный шаг и жениться на Марго. Дату и место проведения церемонии Толочко пока не выбрал.

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