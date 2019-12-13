Трампа призвали признать Геноцид армян

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.

КИШИНЕВ, 13 дек — Sputnik. Сенат США в четверг принял резолюцию о признании геноцида армян 1915 года. За резолюцию проголосовали 405 конгрессменов, против - только 11. Трансляцию заседания вел телеканал C-Span.

Ранее проект соответствующего документа постоянно блокировали в Сенате. Последний раз (в ноябре 2019 года)это было сделано по просьбе Белого дома, рассказал американским журналистам сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Вспомнив об этом, экс-посол США в ООН Саманта Пауэр (на фото вверху) написала в своем твиттере, что резидент США Дональд Трамп должен последовать примеру Сената.

MAJOR: the US Senate just recognized the #ArmenianGenocide. @realDonaldTrump should now follow suit, on behalf of all the victims & survivors of the genocide & the millions of Armenian-Americans who have fought so hard for this day. https://t.co/xBkENAKQaJ — Samantha Power (@SamanthaJPower) December 12, 2019

"Сенат США признал Геноцид армян. Трамп должен от имени всех жертв и переживших Геноцид, миллионов армян-американцев, боровшихся за этот день, последовать примеру Сената и признать Геноцид ", - подчеркнула Пауэр, отметив в публикации самого Трампа.

Она также ретвитнула видео с участием Роберта Менендеса, который расплакался, представляя резолюцию в Сенате.

For people who have become cynical about public service, take 30 seconds to watch @SenatorMenendez get choked up before he closes the successful Senate vote recognizing the #ArmenianGenocide. He worked for decades to make this happen. pic.twitter.com/umknz8r6BN — Samantha Power (@SamanthaJPower) December 12, 2019

​"Люди, с цинизмом относящиеся к госслужбе, потратьте 30 секунд и посмотрите, как он еле сдерживает слезы. Он десятки лет упорно трудился, чтобы этот день настал", – написала экс-посол.

Какие страны признали Геноцид армян

Резолюция о Геноциде армян (S.Res.150) устанавливает: отказ от отрицания Геноцида армян; официальное признание Геноцида армян со стороны правительства США и поминовение памяти жертв Геноцида; информирование о Геноциде армян с целью предотвращения подобных преступлений в будущем. Кроме того, там содержится призыв не допускать попыток вовлечь власти США или ассоциировать их с отрицанием Геноцида армян "или любого другого геноцида".

Факт Геноцида армянского народа в Османской империи, жертвами которого в 1915 году стали до 1,5 млн этнических армян, признан многими государствами, в числе которых и Россия - Госдума приняла в 1995 году постановление "Об осуждении геноцида армянского народа 1915-1922 годах на его исторической родине — в Западной Армении".

Первым это в 1965 году сделал Уругвай, примеру которого последовали Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Польша, Литва, Словакия, Швеция, Швейцария, Греция, Кипр, Ливан, Канада, Венесуэла, Аргентина, Бразилия, Чили, Ватикан, Боливия, Чехия, Австрия, Люксембург. Геноцид армян признали также Европарламент и Всемирный совет церквей.

Турция традиционно отвергает обвинения в геноциде армян и остро реагирует на критику со стороны Запада по этому вопросу.

Армяне в Молдове

В Молдове армянская диаспора одна из самых активных. Первые упоминания о присутствии армян на территории Молдавского княжества относятся к 967 году.

Армянская диаспора в дальнейшем сильно расширилась, особенно, после геноцида армян в 1915 году. Она состояла из кузнецов, ремесленников, деятелей культуры и религии. По сей день стоит на том же месте Армянская церковь Рождества Богородицы, а также сохранилась до наших дней и улица Армянская.

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По данным старинных армянских документов, первые армянские церкви были построены в Ботошанах (1350 год), Четатя-Албэ (1380), Хуши (1395 год). Другие церкви строились не раньше. В XVII веке многие армяне переселились в Молдову из Польши, поскольку не смирились с господством католической церкви в Польше и не хотели отказываться от своей веры.

На официальном уровне Молдова не высказала свою позицию по признанию Геноцида армян в 1915 году. Однако в стране ежегодно проходят соответствующие памятные мероприятия, организованные армянской общиной.

"Молдова должна рано или поздно стать в один ряд со многими странами, в том числе Россией, Германией, Италией, Канадой, Аргентиной и другими государствами, признавшими страшные события 1915 года "геноцидом", - отметил для Sputnik Молдова руководитель армянской общины Гайк Вартанян.

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