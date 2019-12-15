Мир за сутки: подарок для Кику, испытания КНДР и новая королева красоты

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Молдавский кабмин под руководством Иона Кику отметил вчера первые 30 дней деятельности.

Премьера и членов правительства поздравил президент Игорь Додон. Он призвал их еще более усердно трудиться для достижения поставленных целей. Несмотря на уикенд, у Иона Кику суббота была насыщенна событиями.Встречи с министрами и посещение строительной площадки дороги Кишинев-Унгены-Скуляны. Премьер интересовался тем, как проходит реконструкция дороги и соблюдаются ли все стандарты качества.

Премьер о женщинах

Кику также принял участие в V Форуме женщин, который был организован Национальной платформой для женщин в партнерстве с организацией ODIMM.

В мероприятии приняли участие более 350 женщин. И премьер не мог устоять.

"Сегодня ровно месяц с того момента, как правительство начало свою работу, и более красивого подарка, чем этот, когда я здесь, на этом мероприятии, не могло быть", - сказал премьер в начале своего выступления.

Премьер-министр заявил, что будет поддерживать и поддерживать продвижение женщин на руководящие должности. Он отметил, что должность генерального секретаря правительства занимает женщина. Кроме того, у премьер-министра несколько женщин в команде советников.

Мужские "игрушки"

Внимание ведущих зарубежных изданий было приковано к сообщению академии оборонных наук КНДР об успешном "важном" испытании на космодроме Сохэ, которое поднимет "потенциал стратегического ядерного сдерживания" страны еще на один уровень. Как отмечает газета Wall Street Journal, Сохэ служит площадкой для разработки ракет большой дальности, способных нести ядерные боеголовки. Зарубежные СМИ, отмечают, что объявление об испытаниях может означать, что КНДР планирует спровоцировать США, если Вашингтон не пойдет на уступки по ослаблению санкций. СМИ в связи с этим отмечают, что любые значительные ракетные или ядерные испытания КНДР будут противоречить заявлениям президента США Дональда Трампа о том, что он уже изменил линию поведения Северной Кореи, и чреваты возобновлением конфронтации в разгар президентской предвыборной кампании в США.

И снова о красоте, и о женщинах

Названа победительница международного конкурса красоты "Мисс мира – 2019". Ей стала представительница Ямайки Тони-Энн Сингх.

Конкурс состоялся в Лондоне. Второго места удостоилась француженка Офели Мезино, третьей стала представительница Индии Суман Ратасингх Рао. Об этом сообщается на странице конкурса в Facebook.

Тони-Энн Сингх – 23 года, она изучает психологию и феминологию в Университете штата Флорида. Увлечение пением помогло девушке одержать победу в конкурсе талантов, сделавшим возможным ее участие в полуфинале "Мисс мира".

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