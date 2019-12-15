Влад Плахотнюк попал в топ политических антипремий "Гамбургского счёта"

Своеобразный рейтинг лучших и антирейтинг худших политических результатов сформировала несколько лет назад Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО), молдавский бизнесмен, экс-лидер ДПМ попал в топ политических неудач года.

КИШИНЕВ, 15 дек – Sputnik. Экс-председатель Демпартии Молдовы Влад Плахотнюк, покинувший страну после перехода власти к временной коалиции, попал в пятерку политической антипремии "Зарубежный провал года".

Своеобразный рейтинг лучших и антирейтинг худших политических результатов сформировала несколько лет назад Российская ассоциация по связям с общественностью (РАСО).

Голосование проводится среди участников Комитета по политтехнологиям РАСО – профессиональных политических консультантов, политтехнологов и политических юристов.

В номинации "Зарубежный провал года" рассматривались события вокруг Плахотнюка, бывшего лидера Демпартии, который до начала июня 2019 считался "серым кардиналом" молдавской политики.

Антипремию по результатам интернет-голосования получил бывший президент Украины Петр Порошенко.

Полный список номинантов, победителей и неудачников, опубликован в ТГ-канале РАСО.

Почему Плахотнюк ушел из власти

Плахотнюк был председателем Демпартии с 24 декабря 2016 года. Под его руководством политформирование считалось правящим в стране.

В начале июня 2019 в Молдове обострилась политическая ситуация. Партия социалистов и блок ACUM 8 июня сформировали парламентское большинство, и страна после нескольких месяцев ожидания получила новое правительство.

14 июня после заседания Национального политического совета Демократическая партия объявила, что ради избежания политического кризиса приняла решение уйти из власти. Впоследствии правительство Павла Филипа ушло в отставку и передала власть правительству Майи Санду.

В этот же день Плахотнюк покинул страну. Через неделю после отъезда он сложил с себя обязанности председателя партии, а 30 июля отказался от кресла депутата молдавского парламента. СМИ сообщали, что Плахотнюк может находиться в США.

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Плахотнюк - один из богатейших бизнесменов Молдовы. В ноябре 2017 года Басманный суд Москвы заочно арестовал и объявил его в международный розыск по делу о покушении на убийство. В феврале МВД России сообщило, что полиция пресекла деятельность международного преступного сообщества, которое в 2013-2014 годах вывело за пределы России более 37 миллиардов рублей.