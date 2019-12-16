Эрдоган пригрозил закрыть для американцев военные авиабазы

Для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в двусторонних отношениях, заявил турецкий лидер.

КИШИНЕВ, 15 дек - Sputnik. Турция может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Находящаяся в провинции Адана на юге Турции авиабаза Инджирлик используется американскими ВВС. Также военные ВС США обеспечивают работу радиолокационной станции раннего оповещения о ракетном нападении, дислоцированной в районе Кюреджик провинции Малатья на юго-востоке Турции и являющейся частью системы ПРО НАТО в Европе.

Эрдоган заявил, что для обеих сторон очень важно, чтобы США не предпринимали шагов, которые будет невозможно исправить в двусторонних отношениях.

"Конечно, Турция даст ответ на любые санкции США. Мы сядем и решим. Если нужно будет, то закроем и Инджирлик, и Кюреджик", - заявил турецкий лидер в эфире телеканала A Haber.

Поставки новейших российских систем ПВО С-400, вызвавшие кризис в отношениях Турции с США, начались в середине июля. По словам Эрдогана, C-400 будут полностью введены в действие в апреле 2020 года. Вашингтон требовал отказаться от сделки и взамен приобрести американские комплексы Patriot, грозя задержать или вообще отменить продажу Турции новейших истребителей F-35, а также ввести санкции в соответствии с CAATSA (закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций"). Анкара отказалась идти на уступки.