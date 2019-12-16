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Снаряд времен Великой Отечественной войны

Пока вы спали: эвакуация в Италии, контрабандная икра и наглый пушистый кот

© Sputnik / Антон Денисов
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191216/28554993/Poka-vy-spali-evakuuatsiya-v-Italii-kontrabandnaya-ikra-i-naglyy-pushistyy-kot.html

Обзор ночных происшествий и фактов для нашей постоянной утренней рубрики, теперь вы точно ничего не пропустите. Начните понедельник вместе с нами.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Около 60 тысяч человек были эвакуированы в воскресенье из итальянского города Бриндизи из-за обнаруженной во время ремонтных работ в районе местного кинотеатра британской авиабомбы времен Второй мировой войны.

Спасатели перекрыли около сорока подъездов к городу. Всех жителей в радиусе полтора километров эвакуировали, подача газа в находящиеся на расстоянии полкилометра здания была прекращена. Отмечается, что обезвреживание авиабомбы стало самой масштабной операцией такого рода в Италии. В итоге снаряд был успешно обезврежен.

Не довез

На границе с Беларусью украинские пограничники обнаружили почти 54 кг контрабандной красной икры. Груз перевозил гражданин Молдовы.

"Мужчина пытался транзитом переместить груз через территорию нашего государства в Молдову разместив его в салоне автомобиля",- отмечается в сообщении местной погранполиции. Нарушителя привлекут к ответственности согласно местному законодательству.

Пришел на запах тушенки

Серый пушистый кот решил стать интернет-блогером. Он влез в кадр в обзор белорусской тушенки. Видео впервые было опубликовано в ТГ "Двач".

На кадрах видно, как мужчина начинает открывать банку с тушенкой на улице, поставив ее на пень. В это время животное прыгает к еде и мяукает. Автор ролика просит пушистого разбойника уйти, но тот продолжает попадать в кадр. В результате мужчина покормил кота, хотя, как он сказал, это было не его животное.

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