Кардиологи рассказали, почему опасен отказ от утренней еды

Отказ от завтрака может привести к целому ряду заболеваний, среди которых - диабет и метаболический синдром.

КИШИНЕВ, 16 дек - Sputnik. Пропуск завтраков связан с повышенным риском смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. К такому выводу пришли американские кардиологи, пишет РИА Новости.

Специалисты проанализировали опросы National Health and Nutrition Examination Survey, в которых участвовали более шести с половиной тысяч американцев в возрасте от 40 до 75 лет. Данные охватывали период с 1988 по 1994 год.

Как выяснилось, людям, которые в течение долгого времени сознательно пропускают завтраки, чаще грозит ожирение, повышение уровня холестерина и кровяного давления, а также диабет второго типа и метаболический синдром. Эти факторы, в свою очередь, влияют на развитие сердечно-сосудистых заболеваний.

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При этом исследователи отмечают, что учитывали сам факт употребления пищи по утрам, но не брали во внимание состав завтрака.

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