14:46 16 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.34
  • USD17.31
  • RUB0.28
  • RON4.05
  • UAH0.74
Поиск
Запуск баллистической ракеты с авиабазы Ванденберг в Калифорнии

Их ответ "Искандерам". Чем угрожают миру новые ракеты США

© Photo : Department of Defense
В мире
Получить короткую ссылку
134 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2855/81/28558198.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191216/28558667/Ikh-otvet-Iskanderam-Chem-ugrozhayut-miru-novye-rakety-SShA.html

Политики и эксперты считают, что американцы приступили к разработке запрещенных договором ракет задолго до выхода из него.

Николай Протопопов, РИА Новости

Еще не межконтинентальная, но уже и совсем не тактическая — на днях с авиабазы Ванденберг в Калифорнии стартовал опытный образец новой баллистической ракеты в неядерном исполнении. Ракета, запущенная с мобильной наземной установки, пролетела более пятисот километров и упала в Тихий океан. Представитель авиабазы прямо заявил РИА Новости, что это оружие средней дальности, еще несколько месяцев назад находившееся под запретом.

Неуклюжее представление

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США, обвинивших Россию в нарушении его условий. Участие в договоре Вашингтон приостановил еще раньше: в марте 2019-го. Тогда американцы объявили о незамедлительном начале проектирования новой ракеты наземного базирования, уточнив при этом, что система будет готова через несколько лет.

Мощный ответ НАТО: Россия завершила перевооружение на ракетные комплексы “Искандер-М”
Министерство обороны РФ / Sputnik / РИА Новости
Российская армия перевооружилась в ответ на агрессивную политику НАТО

Однако первый летный образец появился менее чем через девять месяцев. Это как минимум вызывает недоумение. Американские конструкторы, конечно, могли поднапрячься и форсировать разработку, но очевидно, что за такой срок с нуля спроектировать, собрать и испытать экспериментальный образец нового типа вооружения невозможно. Даже учитывая практически неограниченные финансовые возможности Пентагона и огромное желание обогнать Россию.

Политики и эксперты считают, что американцы приступили к разработке запрещенных договором ракет задолго до выхода из него. Причем не только российские. Сразу после испытаний МИД Китая назвал объяснения главы Пентагона Марка Эспера "неуклюжим представлением".

"Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из Договора РСМД, Пентагон провел два испытания ракет наземного базирования. Эспер с гордостью сообщил, что США готовились к этим стартам с февраля. Прошу обратить внимание: США официально проинформировали о выходе из ДРСМД только 2 августа, а готовились — с февраля. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД", — подчеркнула представитель МИД КНР.

Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019
© Photo : DOD video still
Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019

Средняя дальность

Действительно, в августе Пентагон уже испытывал крылатую ракету, которая поразила цель на расстоянии более пятисот километров, что противоречит ДРСМД. В МИД России эти пуски расценили как доказательство того, что США давно и осознанно готовились к разрыву договора.

"За такое время осуществить подобные мероприятия практически невозможно, если только они не готовились заранее. Таким образом, мы получили зримое подтверждение того, что не только политическая и пропагандистская, но и материальная военно-техническая подготовка к выходу США из ДРСМД проводилась в Вашингтоне в течение длительного времени", — заявили в МИД.

Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
© Photo : Министерство обороны РФ
Кому и зачем нужно разрушение мировой договорной базы в сфере разоружения?
Планы США выйти из Договора РСМД косвенно подтверждала и презентация новых ракетных вооружений, устроенная командованием армии США в 2018-м. Пентагон продемонстрировал там перспективную управляемую ракету оперативно-тактического назначения Strategic Fires Missile с дальностью полета от 500 до 2250 километров — то есть фактически ракету средней дальности. Причем изображения того изделия были довольно схожи с фотографиями ракеты, испытанной сейчас.
По данным экспертов специализированного блога BMPD, этим проектом занимается американская компания Northrop Grumman Innovation Systems — бывшая корпорация Orbit ATK, вошедшая в состав Northrop Grumman в 2018-м. Предположительно, основой ракеты послужила твердотопливная ускорительная ступень Castor-4В, используемая в американских баллистических ракетах-мишенях. В России эти ракеты-мишени рассматривали как прототипы ракет средней дальности, нарушающие Договор РСМД.

Презентация армии США о перспективных дальнобойных системах вооружения, 2018 год
© Photo : U.S. Army
Презентация армии США о перспективных дальнобойных системах вооружения, 2018 год

Аналог "Искандера"

Кроме того, американцы давно разрабатывают оружие, классифицируемое ДРСМД как ракеты меньшей дальности. На той же презентации в 2018-м Пентагон представил оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью полета от 70 до 499 километров. При этом в реальности ракета сможет поражать цели на расстоянии более семисот километров.

Этой ракетой компания Lockheed Martin занимается с 2017-го. Речь идет о новом поколении высокоточного оружия, которое заменит тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS, стоящий на вооружении армии США с начала 1990-х.
PrSM тоже уже испытали. Запуск произвели из реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. Ракета пролетела 240 километров и успешно поразила цель.

Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске
© Photo : Lockheed Martin
Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске

Перспективную ракету меньшей дальности разрабатывает еще одна американская компания — Raytheon. Испытания намечены на 2020-й. В Пентагоне сейчас определяются с выбором, но уже точно известно, что американская армия получит новое оружие не позже 2023-го.

PrSM можно назвать аналогом российского ракетного комплекса "Искандер-М", за характеристики которого США уцепились как за основной повод для выхода из РСМД. Вашингтон обвинял Москву в том, что модифицированная версия крылатой ракеты 9М728 для этого комплекса — 9М729 — нарушает требования ДРМСД: якобы ее дальность превышает разрешенные 500 километров.

Пусковая установка ОТРК Искандер-М в боевом положении
© Photo : Минобороны РФ
Пусковая установка ОТРК "Искандер-М" в боевом положении

В Москве отвергали обвинения, а Минобороны даже раскрыло некоторые характеристики ракеты. Так, начальник Ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский сообщил, что модернизация крылатой ракеты направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. А максимальная дальность полета ракеты 9М729 из-за увеличения массы даже снижена до 480 километров.
Россия даже пошла на беспрецедентный шаг и предложила США в закрытом режиме ознакомиться с ракетой 9М729 вживую, чтобы убедиться в ее соответствии требованиям ДРСМД. Американцы отказались.

Еще по теме:

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK



Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Концерт Сергея Галанина и группы Серьга в Кишиневе
"Опять 25" - Галанин и "Серьга" отметили юбилей концертом в Кишиневе - фото
В аэропорту Вильнюса появилась елка из изъятых у пассажиров предметов
Елку из запрещенных предметов установили в аэропорту Вильнюса - видео
Инфографика: Безработица в странах СНГ
Безработица и зарплата: Молдова и страны СНГ

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться