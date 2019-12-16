Их ответ "Искандерам". Чем угрожают миру новые ракеты США

Политики и эксперты считают, что американцы приступили к разработке запрещенных договором ракет задолго до выхода из него.

Николай Протопопов, РИА Новости

Еще не межконтинентальная, но уже и совсем не тактическая — на днях с авиабазы Ванденберг в Калифорнии стартовал опытный образец новой баллистической ракеты в неядерном исполнении. Ракета, запущенная с мобильной наземной установки, пролетела более пятисот километров и упала в Тихий океан. Представитель авиабазы прямо заявил РИА Новости, что это оружие средней дальности, еще несколько месяцев назад находившееся под запретом.

Неуклюжее представление

Действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности прекращено со 2 августа по инициативе США, обвинивших Россию в нарушении его условий. Участие в договоре Вашингтон приостановил еще раньше: в марте 2019-го. Тогда американцы объявили о незамедлительном начале проектирования новой ракеты наземного базирования, уточнив при этом, что система будет готова через несколько лет.

Однако первый летный образец появился менее чем через девять месяцев. Это как минимум вызывает недоумение. Американские конструкторы, конечно, могли поднапрячься и форсировать разработку, но очевидно, что за такой срок с нуля спроектировать, собрать и испытать экспериментальный образец нового типа вооружения невозможно. Даже учитывая практически неограниченные финансовые возможности Пентагона и огромное желание обогнать Россию.

Политики и эксперты считают, что американцы приступили к разработке запрещенных договором ракет задолго до выхода из него. Причем не только российские. Сразу после испытаний МИД Китая назвал объяснения главы Пентагона Марка Эспера "неуклюжим представлением".

"Со 2 августа этого года, когда США объявили о выходе из Договора РСМД, Пентагон провел два испытания ракет наземного базирования. Эспер с гордостью сообщил, что США готовились к этим стартам с февраля. Прошу обратить внимание: США официально проинформировали о выходе из ДРСМД только 2 августа, а готовились — с февраля. Это еще раз подтверждает наши предыдущие оценки, что США заранее продумали выход из ДРСМД", — подчеркнула представитель МИД КНР.

© Photo : DOD video still Испытание крылатой ракеты на острове Сан-Николас в Калифорнии. 20 августа 2019

Средняя дальность

Действительно, в августе Пентагон уже испытывал крылатую ракету, которая поразила цель на расстоянии более пятисот километров, что противоречит ДРСМД. В МИД России эти пуски расценили как доказательство того, что США давно и осознанно готовились к разрыву договора.

"За такое время осуществить подобные мероприятия практически невозможно, если только они не готовились заранее. Таким образом, мы получили зримое подтверждение того, что не только политическая и пропагандистская, но и материальная военно-техническая подготовка к выходу США из ДРСМД проводилась в Вашингтоне в течение длительного времени", — заявили в МИД.

© Photo : U.S. Army Презентация армии США о перспективных дальнобойных системах вооружения, 2018 год

Аналог "Искандера"

Планы США выйти из Договора РСМД косвенно подтверждала и презентация новых ракетных вооружений, устроенная командованием армии США в 2018-м. Пентагон продемонстрировал там перспективную управляемую ракету оперативно-тактического назначения Strategic Fires Missile с дальностью полета от 500 до 2250 километров — то есть фактически ракету средней дальности. Причем изображения того изделия были довольно схожи с фотографиями ракеты, испытанной сейчас.По данным экспертов специализированного блога BMPD, этим проектом занимается американская компания Northrop Grumman Innovation Systems — бывшая корпорация Orbit ATK, вошедшая в состав Northrop Grumman в 2018-м. Предположительно, основой ракеты послужила твердотопливная ускорительная ступень Castor-4В, используемая в американских баллистических ракетах-мишенях. В России эти ракеты-мишени рассматривали как прототипы ракет средней дальности, нарушающие Договор РСМД.

Кроме того, американцы давно разрабатывают оружие, классифицируемое ДРСМД как ракеты меньшей дальности. На той же презентации в 2018-м Пентагон представил оперативно-тактическую ракету Precision Strike Missile (PrSM) с дальностью полета от 70 до 499 километров. При этом в реальности ракета сможет поражать цели на расстоянии более семисот километров.

Этой ракетой компания Lockheed Martin занимается с 2017-го. Речь идет о новом поколении высокоточного оружия, которое заменит тактический ракетный комплекс MGM-140 ATACMS, стоящий на вооружении армии США с начала 1990-х.

PrSM тоже уже испытали. Запуск произвели из реактивной системы залпового огня М142 HIMARS. Ракета пролетела 240 километров и успешно поразила цель.

© Photo : Lockheed Martin Графическое изображение создаваемого Lockheed Martin варианта перспективной оперативно-тактической ракеты по программе армии США Precision Strike Missile (PrSM) при запуске

Перспективную ракету меньшей дальности разрабатывает еще одна американская компания — Raytheon. Испытания намечены на 2020-й. В Пентагоне сейчас определяются с выбором, но уже точно известно, что американская армия получит новое оружие не позже 2023-го.

PrSM можно назвать аналогом российского ракетного комплекса "Искандер-М", за характеристики которого США уцепились как за основной повод для выхода из РСМД. Вашингтон обвинял Москву в том, что модифицированная версия крылатой ракеты 9М728 для этого комплекса — 9М729 — нарушает требования ДРМСД: якобы ее дальность превышает разрешенные 500 километров.

© Photo : Минобороны РФ Пусковая установка ОТРК "Искандер-М" в боевом положении

В Москве отвергали обвинения, а Минобороны даже раскрыло некоторые характеристики ракеты. Так, начальник Ракетных войск и артиллерии Михаил Матвеевский сообщил, что модернизация крылатой ракеты направлена на повышение мощности боевой части и точностных характеристик. Ракеты 9М728 и 9М729 унифицированы по большинству основных агрегатов. А максимальная дальность полета ракеты 9М729 из-за увеличения массы даже снижена до 480 километров.

Россия даже пошла на беспрецедентный шаг и предложила США в закрытом режиме ознакомиться с ракетой 9М729 вживую, чтобы убедиться в ее соответствии требованиям ДРСМД. Американцы отказались.

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