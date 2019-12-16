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Кремль, Москва, иллюстративное фото

Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

© Sputnik / Alexandr Vilf
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191216/28559939/russia-strana-mogushestvo.html

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения.

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Россия попала в тройку "самых могущественных стран мира" по версии американского журнала U.S.News.

При составлении рейтинга эксперты учитывали такие критерии, как данные о ВВП, численности населения, а также показатель ВВП на душу населения. Первое место издание отдало США, далее следуют РФ и Китай. 

Старый Оргеев, архивное фото.
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Авторы отметили, что самые могущественные страны постоянно доминируют в новостных заголовках, имеют большое влияние на политической арене и играют ключевую роль в формировании глобальных экономических моделей.

В числе наименее влиятельных стран мира упоминаются Эстония, Латвия и Литва, а также Словения и Словакия.

Место России в рейтинге уже оценили в Государственной думе РФ. Первый заместитель председателя Комитета по международным делам Дмитрий Новиков заявил, что позиция страны является очевидной.

В комментарии RT он отметил, что Россия "вернулась к защите национальных интересов на международной арене, сохраняет определенный экономический потенциал для влияния на мировые процессы".

Чтобы удержать свою позицию, РФ необходимо укреплять социально-экономические возможности, считает Новиков.

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