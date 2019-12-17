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Президент Молдовы Игорь Додон наградил государственными наградами

Мир за сутки: медали от президента, беспокойство США и запуск ракеты-носителя

© Sputnik / Miroslav Rotari
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SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с новым спутником связи, президент Молдовы Игорь Додон наградил 50 соотечественников, а глава Пентагона обеспокоен угрозами Анкары закрыть авиабазы США в Турции.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Около 50 граждан Молдовы получили государственные ордена и медали от президента страны Игоря Додона.

Как отметил на своей страничке в соцсетях глава республики, награждены представители агропромышленного комплекса и органов публичного финансового аудита, священники и другие люди, вносящие свой вклад в развитие нашего государства. Награды вручены за безупречное исполнение служебного долга, особые заслуги перед государством, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в различных областях.

"Выразил всем присутствующим уважение и благодарность за каждодневную усердную работу и терпение, зачастую в трудных условиях. Пожелал им дальнейших успехов и новых достижений, искренне поздравил с наступающими новогодними праздниками", - отметил  Додон.

У Пентагона есть вопросы Анкаре

Вашингтон серьезно обеспокоен озвученным Анкарой намерением закрыть авиабазы США в Турции. Глава Пентагона Марк Эспер готов экстренно обсудить этот вопрос с министром обороны этой страны.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предупреждает, иллюстративное фото
© AP Photo / Burhan Ozbilici
Проверка союза на прочность: США готовят санкции, Турция – закрытие авиабаз
Ранее президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара может закрыть для американских военных базы Инджирлик и Кюреджик в ответ на санкции США, а также что турецкий парламент может принять резолюцию о геноциде индейцев при колонизации Америки в ответ на признание сенатом США геноцида армян в Османской империи в 1915 году.

Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик из СМИ 

"Этот вопрос не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.

Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления "пустыми угрозами", Эспер ответил: "не знаю". Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы.

"Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - ред.) оружие США", - подчеркнул глава Пентагона.

Говоря о возможном закрытии базы Кюреджик, Эспер также сообщил, что партнеры по НАТО должны обсудить этот вопрос с Анкарой. "Это суверенная нация, поэтому у них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска", - добавил он.

Спутник "Боинга" выведен на орбиту

Компания SpaceX провела в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал, сообщается в Twitter компании.

​Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Он будет выведен на геостационарную орбиту. Зона действия спутника также будет охватывать и российский Дальний Восток.

 

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