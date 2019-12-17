Мир за сутки: медали от президента, беспокойство США и запуск ракеты-носителя

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Около 50 граждан Молдовы получили государственные ордена и медали от президента страны Игоря Додона.
Как отметил на своей страничке в соцсетях глава республики, награждены представители агропромышленного комплекса и органов публичного финансового аудита, священники и другие люди, вносящие свой вклад в развитие нашего государства. Награды вручены за безупречное исполнение служебного долга, особые заслуги перед государством, за высокий профессионализм, многолетний добросовестный труд в различных областях.
"Выразил всем присутствующим уважение и благодарность за каждодневную усердную работу и терпение, зачастую в трудных условиях. Пожелал им дальнейших успехов и новых достижений, искренне поздравил с наступающими новогодними праздниками", - отметил Додон.
У Пентагона есть вопросы Анкаре
Вашингтон серьезно обеспокоен озвученным Анкарой намерением закрыть авиабазы США в Турции. Глава Пентагона Марк Эспер готов экстренно обсудить этот вопрос с министром обороны этой страны.
Эспер заявил, что узнал о возможности закрытия американской базы Инджирлик из СМИ
"Этот вопрос не ставился раньше передо мной. Впервые я узнал об этом из газет... так что мне нужно поговорить с моим коллегой из министерства обороны (Турции), чтобы понять, что они действительно имели в виду и насколько они серьезно настроены", - сказал Эспер журналистам. Стенограмму общения распространила пресс-служба Пентагона.
Отвечая на вопрос, считает ли он подобные заявления "пустыми угрозами", Эспер ответил: "не знаю". Он также не стал отвечать на вопрос, считает ли он необходимым вывезти ядерное оружие с базы.
"Я не делаю комментарии относительно того, где может располагаться (ядерное - ред.) оружие США", - подчеркнул глава Пентагона.
Говоря о возможном закрытии базы Кюреджик, Эспер также сообщил, что партнеры по НАТО должны обсудить этот вопрос с Анкарой. "Это суверенная нация, поэтому у них есть это неотъемлемое право размещать или не размещать базы НАТО или иностранные войска", - добавил он.
Спутник "Боинга" выведен на орбиту
Компания SpaceX провела в понедельник запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником связи JCSAT 18/Kacific 1 с космодрома на мысе Канаверал, сообщается в Twitter компании.
Falcon 9 launches JCSAT-18/Kacific1 to geostationary transfer orbit pic.twitter.com/bFu3HMhKyX— SpaceX (@SpaceX) 17 декабря 2019 г.
Спутник весом 6,8 тонн, созданный американской корпорацией Boeing, принадлежит японской компании SKY Perfect JSAT Corp. и сингапурской компании Kacific Broadband Satellites. Он будет выведен на геостационарную орбиту. Зона действия спутника также будет охватывать и российский Дальний Восток.