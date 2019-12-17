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Он не может жить без космоса 2019

Российский мультфильм вошел в шорт-лист премии "Оскар" - видео

kinoart.ru
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191217/28568093/multfilm-oskar-nominant.html

Обладателя премии назовут 9 февраля 2020 года на 92-й церемонии вручения "Оскар", которая пройдет в Лос-Анджелесе.

КИШИНЕВ, 17 дек - Sputnik. Короткометражный мультфильм российского режиссера Константина Бронзита "Он не может жить без космоса" вошел в шорт-лист премии "Оскар", сообщается на сайте киноакадемии США.

Бронзит уже второй раз выдвигается на премию "Оскар" в номинации "Лучший короткометражный анимационный фильм". В первый раз – за мультфильм "Уборная история – любовная история" (2009).

"Он не может жить без космоса" - 16-минутный анимационный фильм, выпущенный в 2019 году, где рассказывается история о матери и ее единственном сыне, о судьбе и предназначении.

Также в шорт-лист вошли еще девять претендентов на золотую статуэтку: "Дочь" (Чехия), "Волосы любви" (США), "Вне трасс" (Франция), "Китбулль" (США), "Незабываемый" (Франция), "Помни мои мысли" (Нидерланды), "Физика скорби" (Канада), "Сестра" (Китай, США) и "Дядя Томас: учет дней" (Португалия, Канада, Франция).

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Ранее стало известно, что на престижную премию также номинированы российские кинокартины "Акварель" Виктора Косаковского (номинация "Лучший документальный фильм") и "Дылда" Кантемира Балагова (номинация "Лучший иностранный фильм").

Список номинантов организаторы озвучат в середине января 2020 года, а награды  победители получат в феврале.

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