Пока вы спали: цена на газ, рестарт отношений с ЕС, откровения Боярского

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Контракт с российским Газпромом будет заключен до конца 2019 года. За тысячу кубометров голубого топлива Молдова будет платить от 173 до 175 долларов, заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.

Он отметил, что в течение трех лет и тариф на голубее топливо для конечных потребителей не будет увеличен.

Чебан также отметил, что поставки газа в Молдову с января 2020 года будут осуществляться по базовому сценарию через Украину. В случае неисполнения Киевом своих обязательств, "Молдовагаз" готова к альтернативной поставке газа через трансбалканский коридор.

К рестарту готовы

Состоялись первые контакты российской стороны с новым руководством Евросоюза, это открывает возможность для перезагрузки отношений России и ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.

"Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире", - написал Лавров в своей статье "Соседи по Европе" для "Российской газеты".

"Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - добавил он.

Пост главы Евросовета в ноябре занял экс-премьер бельгийского правительства Шарль Мишель, с 1 декабря также приступила к исполнению своих обязанностей новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Кто авторитет для Боярского

Народный артист России Михаил Боярский, которому 26 декабря исполняется 70 лет, признался, что стал "ворчливым и озлобленным" человеком, который не воспринимает современный мир.

"Радости (в жизни – ред.) всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре", - сказал он журналистам.

Артист добавил, что ему трудно воспринять современные тенденции в искусстве, как и влияние новых технологий на жизнь и человеческие отношения в целом. "Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет", - отметил он.

Как сообщалось, театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приурочит к юбилею Михаила Боярского премьеру водевиля-мелодрамы в двух действиях "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея Арбузова.