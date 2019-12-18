Пока вы спали: цена на газ, рестарт отношений с ЕС, откровения Боярского

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Контракт с российским Газпромом будет заключен до конца 2019 года. За тысячу кубометров голубого топлива Молдова будет платить от 173 до 175 долларов, заявил глава "Молдовагаз" Вадим Чебан.
Чебан также отметил, что поставки газа в Молдову с января 2020 года будут осуществляться по базовому сценарию через Украину. В случае неисполнения Киевом своих обязательств, "Молдовагаз" готова к альтернативной поставке газа через трансбалканский коридор.
К рестарту готовы
Состоялись первые контакты российской стороны с новым руководством Евросоюза, это открывает возможность для перезагрузки отношений России и ЕС. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров подчеркнул, что Россия готова к взаимовыгодному, равноправному и прагматичному сотрудничеству с ЕС в гармонии с интересами союзников и всех других партнеров в Евразии.
"Начало очередного институционального цикла в ЕС объективно открывает возможность для "нового старта" в наших отношениях. Как минимум - это повод серьезно задуматься, кто мы друг для друга в стремительно меняющемся мире", - написал Лавров в своей статье "Соседи по Европе" для "Российской газеты".
"Только так можно выстроить жизнеспособную модель долгосрочных отношений, отвечающую интересам и чаяниям стран и народов всего евразийского континента", - добавил он.
Пост главы Евросовета в ноябре занял экс-премьер бельгийского правительства Шарль Мишель, с 1 декабря также приступила к исполнению своих обязанностей новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Кто авторитет для Боярского
Народный артист России Михаил Боярский, которому 26 декабря исполняется 70 лет, признался, что стал "ворчливым и озлобленным" человеком, который не воспринимает современный мир.
"Радости (в жизни – ред.) всегда одни и те же, а вот раздражения прибавилось. Я стал очень ворчливым, озлобленным и не воспринимаю современный мир никоим образом. Я оказался консерватором… Мне безумно жалко того, что мы потеряли, и я никак не соглашаюсь с тем, что происходит сегодня, по крайней мере, в театре", - сказал он журналистам.
Артист добавил, что ему трудно воспринять современные тенденции в искусстве, как и влияние новых технологий на жизнь и человеческие отношения в целом. "Я ориентируюсь на своих родителей, они для меня основной авторитет", - отметил он.
Как сообщалось, театр имени Ленсовета в Санкт-Петербурге приурочит к юбилею Михаила Боярского премьеру водевиля-мелодрамы в двух действиях "В этом милом старом доме" по пьесе Алексея Арбузова.