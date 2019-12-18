В Генштабе России заявили о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Начальник Генштаба Вооруженных сил России отметил, что с 2016 года государства-члены НАТО нарастили расходы на оборону на 130 миллиардов долларов.

КИШИНЕВ, 18 дек — Sputnik. Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе брифинга перед военными атташе иностранных государств выразил обеспокоенность в связи с участившимися военными учениями войск НАТО.

По его мнению, сценарии этих маневров указывают на подготовку Альянса к крупномасштабному вооруженному конфликту, передает РИА Новости со ссылкой на газету "Красная звезда".

"Продолжается работа по развертыванию в Европе компонентов ПРО США. В странах Балтии и Польше, акваториях Черного и Балтийского морей усиливается военная активность, увеличивается интенсивность военных учений блока. Их сценарии указывают на целенаправленную подготовку НАТО к задействованию своих войск в крупномасштабном военном конфликте", - сказал Герасимов.

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Он также отметил, что с 2016 года государства-члены НАТО нарастили расходы на оборону в общей сложности на 130 миллиардов долларов, а к 2024 году предусматривается увеличение этой цифры на 400 миллиардов.

Кроме того, Герасимов напомнил о принятом на декабрьском саммите НАТО решении признать космическое пространство в качестве отдельной сферы ведения боевых действий наравне с сушей, воздушным, морским и киберпространством.

Герасимов в тоже время подчеркнул, что Предпосылок для крупномасштабной войны сейчас нет, "но нельзя исключать, что новые кризисы могут выйти из-под контроля и перерасти в военный конфликт большого масштаба, надо быть готовыми к любому сценарию развития обстановки".

Альянс не станет рисковать

НАТО пытается навязывать гонку вооружений, но не рискнет воевать с Россией, такое мнение высказал эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

"Не думаю, что американцы вместе с НАТО рискнут пойти на войну с Россией. У них нет уверенности в победе. Понятно, что главная задача — оказывать на Россию давление, попытаться навязать гонку вооружений, укрепить переговорную позицию. Это всё —инструмент сдерживания и шантажа", — отметил эксперт в комментарии телеканалу RT.

При этом он подчеркнул, что бюджет НАТО будет расти. Он может увеличится до 400 миллиардов, если страны-участницы блока увеличат свои траты до 2% от ВВП, но внутри Альянса присутствуют противоречия.

"И это не все страны альянса, а только союзники США. Общий же военный бюджет стран НАТО в 20 раз превосходит военный бюджет России. Понятно, что на эти вызовы мы не должны отвечать доллар в доллар, ответ должен быть асимметричным. В НАТО не скрывают, что для них главным противником является Россия, но говорят о том, что даже в условиях сдерживания необходим диалог. Тем не менее альянс состоит из стран с различным менталитетом и культурным кодом, с разными интересами, противоречащими друг другу", — сказал Блохин.

НАТО-Россия:трудные отношения

В начале декабря президент России Владимир Путин заявил, что приближение НАТО к границам России представляет угрозу безопасности страны. Он также отметил, что блоковые стереотипы мышления прошлых лет не могут быть хорошим инструментом для поиска и принятия эффективных решений. При этом глава государства напомнил, что Россия не раз выражала готовность к сотрудничеству с НАТО, чтобы совместно противодействовать реальным угрозам, таким как международный терроризм, локальные вооруженные конфликты, опасность неконтролируемого распространения оружия массового поражения.

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Отношения между Россией и НАТО пребывают в затяжном кризисе. 1 апреля 2014 года НАТО на фоне кризиса вокруг Украины объявило о приостановлении практического сотрудничества с Россией, сохранив при этом политический диалог на уровне послов и выше.

В конце мая 2018 года на заседании Совета Россия-НАТО российская сторона представила предложения по деэскалации напряженности и предотвращению военных инцидентов, которые предусматривают: