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Сотрудникам Sputnik Estonia грозят уголовным преследованием, если они продолжат работу

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В последние месяцы сотрудников Sputnik Estonia неоднократно вызывали в силовые структуры для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться из агентства.

КИШИНЕВ, 18 дек - Sputnik. Власти Эстонии угрожают сотрудникам Sputnik Estonia уголовным преследованием, если они до 1 января 2020 года не прекратят работать на МИА "Россия сегодня", сообщает пресс-служба агентства.

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"Сотрудники Sputnik Estonia получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине", - сообщается в заявлении пресс-службы МИА "Россия сегодня".

"Хотим напомнить, что МИА "Россия сегодня" не фигурирует ни в каких санкционных списках ЕС. Мы считаем действия эстонских властей вопиющим произволом и планируем обратиться в такие международные организации, как ООН, ОБСЕ, Совет Европы, ЮНЕСКО, ЕСПЧ с требованием дать надлежащую оценку этому беспрецедентному за последние годы случаю нарушения свободы слова и принять меры по обеспечению права наших журналистов на осуществление своей профессиональной деятельности", - подчеркнули в агентстве.

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"Кроме того, в последние месяцы сотрудников Sputnik Estonia неоднократно вызывали в силовые структуры для "профилактических" бесед, в ходе которых им настоятельно рекомендовали уволиться из агентства", - сообщает пресс-служба.

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Со своей стороны, отмечается в заявлении, МИА "Россия сегодня" сделает все зависящее от него для защиты сотрудников Sputnik Estonia от уголовного преследования.

Ранее главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала про допросы, запугивания и закрытия банковских счетов соискателей работы в Sputnik в Эстонии. По ее словам, нигде Sputnik не сталкивается с такими проблемами, как в этой стране. Пресс-служба "России сегодня" сообщила, что в конце октября 2019 года эстонские филиалы международных банковских групп заморозили переводы заработных средств, налоговые платежи и платежи за аренду офиса.

Эстония – единственная из стран Балтии, в которой находится полноценная редакция и офис информационного агентства и радио Sputnik. Коллектив состоит из 35 человек, 33 из них – граждане Эстонии, работающие по трудовым договорам с МИА "Россия сегодня". Ежемесячные налоговые платежи агентства в бюджет Эстонии составляют почти 30 тысяч евро.

Власти балтийских стран неоднократно чинили препятствия работе российских СМИ. В МИД РФ заявляли о явных признаках скоординированной линии этих государств. Случаи с притеснениями СМИ в странах Балтии, отмечали в российском министерстве, "наглядно демонстрируют, чего на практике стоят демагогические заявления о приверженности Вильнюса, Риги и Таллина принципам демократии и свободы слова.

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