Пока вы спали: импичмент Трампу, бизнес-направления для Молдовы и долги Киркорова

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КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.

Что скажет верхняя палата?

Как сообщает газета Washington Post, спустя почти 12 часов дебатов депутаты проголосовали за импичмент по двум статьям – "превышение полномочий" и "воспрепятствование конгрессу".

За резолюцию об импичменте проголосовали 230 законодателей, против — 197.

Нижняя палата американского парламента пришла к выводу, что президент виновен в злоупотреблении властью и в "воспрепятствовании конгрессу".

Дальнейшие слушания по этому вопросу пройдут в Сенате — верхней палате парламента.

Трамп стал третьим президентом в истории США, которому палата представителей объявила импичмент. "Они (демократы – ред.) не смогли убедить страну; они установили новый, низкий стандарт импичмента президенту; господин Трамп будет оправдан в сенате; и демократы, возможно, помогли господину Трампу переизбраться", - пишет газета Wall Street Journal. "Импичмент Трампу - грандиозная победа над вопиющей коррупцией и в пользу демократии", - считает газета USA Today. Как отмечает газета New York Times, и республиканцы, и демократы выразили заинтересованность в том, чтобы дальнейший судебный процесс в сенате не был продолжительным.

Готовы к инвестициям

Премьер Молдовы Ион Кику встретился с делегацией бизнесменов из Ассоциации европейского бизнеса и представителями AmCham Moldova, а также с послом США Дереком Хоганом.

Предприниматели выразили готовность внести, вместе с правительством, вклад в создание среды, благоприятной для привлечения иностранных инвестиций в республику. На встрече были озвучены некоторые приоритеты для бизнес-направления, которыми интересуются члены делегации.

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"Область ИКТ, туризм и легкая промышленность – это лишь некоторые из перспективных, готовых к инвестициям секторов. Есть шаги, которые правительство может предпринять, чтобы еще больше усилить этот потенциал", - отметил посол США, который также является почетным председателем AmCham.

Штраф, неустойка и проценты

Адвокат Филиппа Киркорова Александр Добровинский прокомментировал новость о том, что столичный суд взыскал с певца долг в 779 тысяч евро в пользу латвийского банка ABLV по ипотеке. Как сообщалось ранее, в сумму долга включили штраф, неустойку и проценты. Также суд постановил взыскать долг через квартиру певца стоимостью 193 млн рублей, которая была заложена по договору.

По словам адвоката, такой кредит действительно у Киркорова имелся. Вся проблема, как говорит Добровинский, произошла, когда банк закрылся. Киркоров не захотел переводить деньги на непонятные счета и перестал выплачивать кредит, который до этого погашал исправно. Адвокат отметил, что сейчас суд определит, куда нужно будет переводить денежные средства, после чего Киркоров начнет погашать задолженность, накопившуюся за 2 последних года.