Пока вы спали: стрельба в Москве, протокол по газу и дыра в Facebook

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 19 дек - Sputnik. Преступник, устроивший стрельбу в центре Москвы у здания ФСБ, был убит ответным огнем. ЧП произошло во время концерта в честь Дня работника органов безопасности России. Согласно официальной версии, преступник действовал один, его личность устанавливается.

При стрельбе погиб один сотрудник ФСБ. По данным Минздрава РОссии, еще пять человек пострадали, им оказывается медицинская помощь.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы на улице Большая Лубянка в Москве в центральный аппарат ведомства, заявила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

"По поручению председателя СК России Александра Бастрыкина уголовное дело по факту посягательства на жизнь сотрудников правоохранительных органов, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного статьей 317 УК РФ, передано в центральный аппарат ведомства для дальнейшего расследования", - заявила Петренко.

Поставят точку по газовому спору?

Похоже, что Молдове не придется прибегать к альтернативным поставкам газа. В пятницу, 20 декабря, в Москве и Киеве обсудят достигнутые в Берлине принципиальные договоренности по транзиту газа через Украину.

Министр энергетики России Александр Новак сообщил журналистам, что в Берлине участники переговоров по транзиту газа подготовили детальный проект протокола обеспечивающий условия поставок голубого топлива.

Кроме Новака, в переговорах принимали участие глава "Газпрома" Алексей Миллер, украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель, исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко и глава нового "Оператора газотранспортной системы Украины" Сергей Макогон.

По итогам встречи участники переговоров подтвердили, что достигнуты принципиальные соглашения по сроку будущего договора, а также по объемам газа, который будет поставляться в Европу транзитом через украинскую территорию.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович уточнил, что достигнутые на встрече принципиальные договоренности будут обсуждаться в пятницу, 20 декабря, в Москве и Киеве.

Вьетнамские хакеры взломали Facebook

Персональные данные свыше 267 млн пользователей социальной сети Facebook оказались в Сети в свободном доступе. Об этом сообщает британская исследовательская компания Comparitech, передает gazeta.ru

Как отмечается, доступ к базе данных с именами, телефонами и другими сведениями мог получить любой пользователь интернета без пароля и регистрации.

Аналитики считают, что хакеры намеревались воспользоваться этой информацией для массовой рассылки спама и фишинговых атак. Известно, что в большинстве случаев были украдены данные американских пользователей.

В Comparitech выяснили, что база была сформирована хакерами из Вьетнама. По данным исследователя по кибербезопасности Боба Дьяченко, ссылка на данные пользователей была также размещена на хакерских форумах.

Сообщается, что база была выложена в сети 4 декабря. 14 декабря ее обнаружил Дьяченко и сообщил об этом Facebook. По состоянию на 19 декабря доступ к данным закрыт.

Пока неизвестно, как личная информация пользователей могла попасть к хакерам.