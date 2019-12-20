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Financial Times на прилавке в Лондоне

Financial Times назвала Человека года, и это не Грета Тунберг

© AP Photo / Frank Augstein
В мире
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В прошлом году Человеком года по версии Financial Times стал американский финансист, миллиардер и филантроп Джордж Сорос.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Британская газета Financial Times признала заслуги гендиректора американского IT-гиганта Microsoft Corp. Сатьи Наделлы в сфере технологий, присвоив ему почетное звание Человека года.

Когда Наделла только пришел в компанию, она находилась в кризисе: программное обеспечение было на таком низком технологическом уровне, что Microsoft Corp. имела все шансы потерпеть крах.

За шесть лет гендиректор смог не только "вернуть Microsoft обратно на вершину компаний в сфере технологий", но и добиться совокупной прибыли акционеров на сумму более одного триллиона долларов (данные на ноябрь 2019 года).

Андрей Манойло
© Photo : Из личного архива А. Манойло
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В издании подчеркивают, что компания Наделлы вместо того, чтобы постоянно мелькать в заголовках газет, решила сосредоточиться на продаже технологий, прежде всего, бизнесу.

В частности, Microsoft сотрудничает со своими клиентами через поисковую систему Bing, игровую консоль Xbox, адаптированные версии компьютерного ПО и сервисы электронной почты.

Ранее американский журнал Time назвал шведскую экоактивистку Грету Тунберг Человеком года.

По мнению издания, климатический кризис, наконец, вышел из тени и переместился в центр внимания, став частью мировой повестки. И все благодаря Тунберг.

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