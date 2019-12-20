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Самолет ВВС Польши МиГ-29

Польша хочет отказаться от американских F-35 в пользу российских МиГ-29

© CC BY-SA 2.0 / Grzegorz Jereczek / Mikoyan-Gurevich MiG-29
В мире
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Sputnik Молдова
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В Министерстве национальной обороны Польши заокеанский истребитель считают менее эффективным, зато более дорогим.

КИШИНЕВ, 20 дек — Sputnik. Министерство национальной обороны Польши планирует отказаться от соглашения, связанного с приобретением американских истребителей F-35, сообщает польское издание "Defence24".

При этом в военном ведомстве делают ставки на российские МиГ-29. Специалисты считают, что американский истребитель пятого поколения F-35 во многом уступает многоцелевым истребителям России.

Эксперты считают истребитель F-35 менее эффективным, зато более дорогим, нежели российский МиГ-29. Польские генералы также дали высокую оценку боевым самолетам РФ. Отмечается, что окончательное решение по вопросу закупок в Польше примут в конце января.

Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29
© Ruptly
Польша возобновит эксплуатацию советских истребителей МиГ-29

Ранее Турция изъявила желание закупать российские ПВО С-400. При этом Россия уже начала начала поставлять в Анкару ракетно-зенитный комплекс, который в Турции должны полностью ввести в эксплуатацию в апреле 2020 года.

Это известие вызвало бурю негодования со стороны США, и в отношении стран наметился кризис. Американский лидер Дональд Трамп заявил, что приобретение Турцией российских комплексов С-400 создает большие вызовы для отношений двух государств.

Кроме того, Вашингтон пригрозил ввести санкции в отношении Турции из-за покупки российских систем ПВО.

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