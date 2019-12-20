В Москве установили личность преступника, открывшего стрельбу у здания ФСБ

Мужчина ранее занимался предпринимательской деятельностью, однако в 2015 году его консалтинговую фирму ликвидировали.

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Установлена личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ в Москве, сообщает РЕН ТВ.

"Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров", - говорится в сообщении.

По данным телеканала, мужчина ранее занимался предпринимательской деятельностью, однако в 2015 году его консалтинговую фирму ликвидировали. Также он увлекался стрелковым спортом и занимал призовые места на соревнованиях.

Напомним, в российской столице неизвестный открыл огонь из автомата у здания Федеральной службы безопасности России. В ходе перестрелки нападавший нейтрализован.

По информации Министерства здравоохранения, пострадали пять человек, среди которых один гражданский.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK