В Москве установили личность преступника, открывшего стрельбу у здания ФСБ

КИШИНЕВ, 20 дек - Sputnik. Установлена личность человека, открывшего стрельбу у здания ФСБ в Москве, сообщает РЕН ТВ.
"Стрельбу у здания ФСБ на улице Большая Лубянка в Москве устроил 39-летний уроженец Московской области Евгений Манюров", - говорится в сообщении.
Напомним, в российской столице неизвестный открыл огонь из автомата у здания Федеральной службы безопасности России. В ходе перестрелки нападавший нейтрализован.
По информации Министерства здравоохранения, пострадали пять человек, среди которых один гражданский.
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