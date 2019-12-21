Пока все спали: детали "украинского транзита", рейтинг Forbes, елка в Чимишлии

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КИШИНЕВ, 21 дек - Sputnik. Детали соглашения между "Газпромом" и "Нафтогазом", растущие капиталы, праздник в молдавском городе - три темы, которых мы отобрали для сегодняшнего обзора.

Договорившиеся стороны раскрывают подробности

Подписание пятилетнего контракта на транзит российского газа через Украину ожидается до нового года, сообщил РИА Новости вице-премьер Дмитрий Козак.

Ранее представитель "Газпрома" сообщил, что Москва и Киев подписали протокол договоренностей о продолжении транзита и урегулировании взаимных требований.

Как рассказал Козак, это будет новый контракт. При этом он не уточнил предполагаемые объемы транзита.

"Объемы — необходимые, достаточные для удовлетворения потребностей европейских потребителей", — отметил вице-премьер.

Козак также сообщил, что Москва и Киев урегулировали взаимные претензии по газу.

"Больше судебных исков, судебных споров, взаимных претензий не будет", — добавил он.

Россия выплатит "Нафтогазу Украины" 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража, соответствующее решение было принято в Минске на переговорах о транзите газа, сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак, который принимал участие в переговорах.

Ранее источник в российской делегации на переговорах, которые шли в Минске, сообщил, что частью пакетного соглашения по газу с Украиной может стать выплата "Газпромом" около 3 миллиардов долларов по решению Стокгольмского арбитража.

Ермак также сообщил, что выплата долга "Газпрома" будет осуществляться деньгами.

Вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович назвал хорошо сбалансированной достигнутую договоренность о транзите российского газа через Украину в ЕС и отметил поддержку канцлера Германии Ангелы Меркель и министра энергетики страны Петера Альтмайера в процессе трехсторонних газовых переговоров - об этом говорится в сообщении Еврокомиссии.

Рейтинг растущих состояний

Список самых успешных миллиардеров уходящего года опубликовал журнал Forbes.

Лидером в этом году, по версии журнала, стал Бернар Арно, глава французской LVMH (Moet Hennessy - Louis Vuitton), владеющей торговыми марками Christian Dior, Louis Vuitton и Givenchy. Как сообщает Forbes, состояние третьего самого богатого человека на планете увеличилось на 40 миллиардов долларов по сравнению с прошлым годом.

From France’s luxury goods titan to 1 of America’s most vilified CEOs, here are the biggest billionaire winners and losers of 2019: https://t.co/NSPnB2QykG by @DenizCam pic.twitter.com/1YlOOdmpzU — Forbes (@Forbes) 20 декабря 2019 г.

​Второе место в списке занял глава компании Facebook Марк Цукерберг, который стал богаче в этом году на 22 миллиарда долларов. Третьим в рейтинге стал владелец бренда Zara Амансио Ортега с соответствующим показателем в 17,3 миллиарда долларов.

В список "неудачников" по итогам 2019 года вошли индийский бизнесмен Азим Премжи (минус 14,1 миллиарда долларов), основатель компании Amazon Джефф Безос (минус 13,1 миллиарда долларов), а также председатель Essel Group Субхас Чандра (минус 3,4 миллиарда долларов).

При расчете рейтинга была проанализирована стоимость активов 2200 миллиардеров за период с 28 декабря 2018 года по 13 декабря 2019 года.

Еще один эпицентр предновогоднего настроения

В Чимишлии зажглись огни елки и праздничная иллюминация в центре города.

Отцы города обещали, что на этом сюрпризы не заканчиваются, пишет издание PROVINCIAL.

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