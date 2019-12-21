Официально: США создали новую ветвь вооруженных сил - Космические войска

Объявлено также, кто станет их главнокомандующим, сколько человек будут у него в подчинении и какие бюджетные средства выделены под обеспечение деятельности.

КИШИНЕВ, 21 дек – Sputnik. О создании Космических войск официально объявил президент США Дональд Трампв рамках церемонии подписания военного бюджета.

"Сегодня у нас важнейшая веха, сегодня мы официально представляем новую ветвь наших вооруженных сил, которая называется Космические силы", - сказал Трамп на подписании, трансляцию церемонии вел телеканал Fox News.

Президент также сообщил, что Космические силы возглавит генерал ВВС Джон Рэймонд.

О том, что президент США Дональд Трамп официально объявит о создании Космических сил на церемонии подписания оборонного бюджета 2020 года, ранее сообщил журналистам глава Пентагона Марк Эспер.

Известно, что в рамках текущего бюджета на Космические силы выделят 40 миллионов долларов.

Первоначально они будут состоять из 200 человек.

Сенат США во вторник одобрил проект американского оборонного бюджета на 2020 год в размере 738 миллиардов долларов. На прошлой неделе за документ уже проголосовала палата представителей и теперь дело за подписью президента.

Кроме того, что в бюджете предусмотрены меры по противодействию РФ и "Северному потоку-2", а также шаги по созданию Космических сил, Пентагон начнет ряд других важных программ по модернизации и продолжит разработку гиперзвукового оружия, искусственного интеллекта и технологий направленной энергии.

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