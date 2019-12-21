Хронический должник выписывает ордер на арест: Захарова о санкциях США

Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В связи с введением американских ограничительных мер официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.

"Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", — написала Захарова в Facebook.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — добавила она.

Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, прекратить работы.

Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

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