12:40 21 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.26
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.74
Поиск
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова

Хронический должник выписывает ордер на арест: Захарова о санкциях США

© Sputnik / Михаил Воскресенский
В мире
Получить короткую ссылку
7301
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2837/31/28373175.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191221/28625129/khronicheskiy-dolzhnik-vypisyvaet-order-na-arest-zakharova-o-sanktsiyakh-usa.html

Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу.

КИШИНЕВ, 21 дек — Sputnik. В связи с введением американских ограничительных мер официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на то, что государство с госдолгом в 22 триллиона долларов запрещает другим развивать свою экономику.

"Американская идеология жизни взаймы не выдержала мировой конкуренции, что регулярно подтверждает Минфин США, выписывая новый "ордер на экономический арест", — написала Захарова в Facebook.

"Скоро потребуют немедленно прекратить дышать. И ведь многие выполнят", — добавила она.

Северному потоку - 2 быть: строительство не остановят даже санкции США
Ruptly / WH.GOV
"Северному потоку - 2" быть: строительство не остановят даже санкции США

Министерство финансов США ранее сообщило, что американские санкции против трубопроводов "Северный поток — 2" и "Турецкий поток" вступили в силу немедленно и что США требуют от компаний, ведущих их прокладку, прекратить работы.

Проект "Северный поток— 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии.

Против "Северного потока — 2" активно выступают Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, и ряд европейских стран, включая Польшу, Латвию и Литву, а также США, продвигающие в Евросоюзе свой сжиженный природный газ.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Смолин: Меркель отстаивает интересы Германии в отношении "Северного потока-2"
В Евросоюзе высказались против санкций в отношении "Северного потока - 2"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Награждение лучших спортсменов и тренеров Молдовы 2019 года
"Гала молдавского спорта": как награждали лучших спортсменов и тренеров - фото
Это обман и подстава: Дональд Трамп о процессе импичмента
"Обман и подстава": Дональд Трамп о процессе импичмента
Давление на Sputnik Эстония
Молдавские журналисты о давлении на Sputnik Эстония

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться