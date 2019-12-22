Пока вы спали: вызов Кадырова, тревоги Ким Чен Ына, возвращение "Аватара"

КИШИНЕВ, 22 дек - Sputnik. Политика как искусство анализа и как арена борьбы, мировой кинематограф - три сферы, из которых мы отобрали новости для сегодняшнего обзора.

Перчатка брошена, ответ дан

Глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал на поединок бойца смешанных единоборств (ММА) Александра Емельяненко.

"Как вы думаете, друзья, на какой арене наш бой с Александром Емельяненко будет зрелищней? Где больше шансов на победу у каждого из нас? На жестком настиле бескомпромиссной "клетки" ММА или все-таки лучше помериться силами в лучших традициях боксерской классики, "порхая как бабочка и жаля как оса"? — написал Кадыров в Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @za_kadyrova_95eng 21 Дек 2019 в 4:54 PST

Емельяненко быстро отреагировал на вызов.

"Флешмоб "вызови Емельяненко на бой" дошел и до моего друга Рамзана. Ахмат — Сила!" — подписал видео спортсмен.

В прошлом месяце состоялся бой Емельяненко с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым по правилам бокса. Боец ММА отправил соперника в нокаут в первом раунде. Следующим соперником Емельяненко должен стать российский боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

Неладно что-то с корейской революцией

Лидер КНДР Ким Чен Ын в ходе заседания центрального военного комитета Трудовой партии Кореи сообщил военным о "сложной внутренней и внешней ситуации", передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"В ходе заседания верховный лидер Ким Чен Ын проанализировал сложную внутреннюю и внешнюю ситуацию и сообщил, что в рамках заседания будут приняты важные организационные, политические меры и военные шаги по укреплению вооруженных сил страны ... как того требует быстро меняющаяся ситуация в решающее время для корейской революции", - передает ЦТАК.

© Sputnik / Виталий Аньков Визит лидера КНДР Ким Чен Ына во Владивосток

В последние месяцы официальный Пхеньян все чаще напоминает, что в конце года истекает отведенный США срок, за который Вашингтон должен представить КНДР новые предложения по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. По мнению северокорейского МИД, Пхеньян уже достаточно шел навстречу США, и если теперь Вашингтон не сделает ответных шагов, то получит соответствующий "подарок на Рождество".

Ставьте аватарки, Джейк, Нейтири и Турук Макто возвращаются

Джеймс Кэмерон планирует перевыпустить свой фильм "Аватар" перед сиквелами, сообщает USA Today.

Фильм 2009 года, о котором сейчас все немного забыли, несмотря на то, что он почти десять лет считался самым успешной картиной в мире по кассовым сборам, вернется в кинотеатры, чтобы напомнить зрителям сюжет.

© AP Photo / 20th Century Fox Сцена из фильма.

Рекорд сборов "Аватара" составил 2,78 миллиарда долларов. Но в 2019 году его побили "Мстители: Финал". Однако Кэмерон уверен, что его фильм вернет свое первое место после планируемого перевыпуска.

"Думаю, это наверняка произойдет. Но давайте дадим "Финалу" насладиться своим первенством и порадуемся, что люди любят ходить в кино", - заявил режиссер.

Выход первого сиквела ожидается 17 декабря 2021 года.

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