Пока вы спали призыв премьера, ротация в МО России и новогодняя елка в Тирасполе

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Подумать о своих близких и не быть беспечными призвал молдавский премьер Ион Кику жителей республики. Такое он заявление сделал после увиденных последствий страшной аварии на выезде из Ватры.
В воскресение вечером, 22 декабря, на выезде из Ватры произошло дорожно-транспортное происшествие, в котором погибли люди. Столкнулся пассажирский микроавтобус и автомобиль Volkswagen Pasat. Пострадавших доставили в больницу, но по дороге двое из них скончались.
На место ДТП прибыли три бригады пожарных и спасателей, сообщает Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.
"Получил печальные новости из Ватры. Люди добрые, прошу вас быть внимательнее на дороге и соблюдать скоростной режим. Подумайте о своих близких, прежде чем давить на педаль газа", - написал Кику в соцсетях.
Серьезные перестановки
В Минобороны России произошла серьезная кадровая ротация, пишет газета "Известия" со ссылкой на несколько источников в военном ведомстве.
Отмечается, что соответствующий приказ подписали всего несколько дней назад и теперь офицеры готовятся к исполнению новых служебных обязанностей.
В частности, пишет издание, на пост руководителя инновационного технополиса "ЭРА" назначили главу военной полиции генерал-лейтенанта Владимира Ивановского. В технополисе ему предстоит взаимодействие с молодыми учеными.
Также на должность начальника Главного штаба ВМФ выбрали адмирала Александра Витко, командовавшего в 2014 году Черноморским флотом. Заместителем главнокомандующего ВМФ станет вице-адмирал Владимир Касатонов.
А во главе - Микки Маус
В Тирасполе в преддверии Нового года прошёл ежегодный парад Деда Мороза и его компании.
По традиции стартовой точкой стала театральная площадь, откуда шествие по главной улице отправилось к главной ёлке в центре Тирасполя. Сотни людей (многие – в новогодних костюмах) присоединились к этому движению, передает novostipmr.com В честь символа следующего года новогодний кортеж возглавили диснеевские персонажи Микки и Минни Маус.