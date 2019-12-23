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Ночное небо над Дамаском. Архивное фото.

Силы ПВО сирийской армии отразили ракетную атаку

© AP Photo / Hassan Ammar
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191223/28639282/pvo-siria-rakety.html

В Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва в поздно ночь, одна из ракет упала в районе деревни Акраба, в 20 километрах от сирийской столицы.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск, передает агентство SANA

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© Video : ТРК «Звезда» / Ruptly / Минобороны России
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Согласно источнику, ракеты были выпущены с "оккупированных территорий".

Уточняется, что одна из ракет упала в районе Акраба в пригороде Дамаска.

Ранее стало известно, что 400 боевиков напали на позиции правительственных войск Сирии, пытаясь прорваться к населенному пункту Абу-Дали (провинция Идлиб). Боевики были вооружены пулеметами, при атаке они использовали БМП и пикапы. Подразделениям сирийской армии удалось остановить их.

В результате боя террористы понесли значительные потери, уничтожено около 200 бойцов. Есть также потери со стороны правительственных войск. Есть данные, что погибли 17 военнослужащих, более 40 – получили ранения.



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