Силы ПВО сирийской армии отразили ракетную атаку

В Дамаске прогремело как минимум два мощных взрыва в поздно ночь, одна из ракет упала в районе деревни Акраба, в 20 километрах от сирийской столицы.

КИШИНЕВ, 23 дек — Sputnik. Сирийские ПВО отразили ракетную атаку на Дамаск, передает агентство SANA.

Согласно источнику, ракеты были выпущены с "оккупированных территорий".

Уточняется, что одна из ракет упала в районе Акраба в пригороде Дамаска.

Ранее стало известно, что 400 боевиков напали на позиции правительственных войск Сирии, пытаясь прорваться к населенному пункту Абу-Дали (провинция Идлиб). Боевики были вооружены пулеметами, при атаке они использовали БМП и пикапы. Подразделениям сирийской армии удалось остановить их.

В результате боя террористы понесли значительные потери, уничтожено около 200 бойцов. Есть также потери со стороны правительственных войск. Есть данные, что погибли 17 военнослужащих, более 40 – получили ранения.