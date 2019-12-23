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Twitter и Facebook. Архивное фото

Журналистам БиБиСи могут запретить пользоваться Twitter

© Sputnik / Александр Кряжев
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https://ru.sputnik.md/world/20191223/28642053/Zhurnalistam-BiBiSi-mogut-zapretit-polzovatsya-Twitter.html

Директор по новостям предложила журналистам не высказывать личное мнение на политические темы на своих страницах в соцсети.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Крупнейшая британская медиа-компания БиБИСи рассматривает вопрос об ограничении использования журналистами  микро-блогов Twitter. Если предложение будет одобрено, то лучшим корреспондентам издания запретят публикацию быстрых новостей через твит-аккаунты,  пишет The Guardian, ссылаясь на неназванных журналистов телерадиокомпании. 

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О скандале стало известно после того, как политический редактор Лора Куэнсберг разместила в своём Twitter фейк о том, что некий лейбористский активист избил помощника министра тори. Это очень не понравилось сторонникам Джереми Корбина, лидера либералов.

Директор по новостям и текущим событиям Фрэн Ансворт решила убедить журналистов не высказывать личное мнение на политические темы на своих страницах в соцсети.

Если журналисты не услышат эту рекомендацию, их, возможно, попросят вообще выйти из Twitter. Прецедент уже был создан.  

На прошлой неделе 4-й канал Великобритании запретил неполитическим сотрудникам твитить новости.

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