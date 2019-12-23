Журналистам БиБиСи могут запретить пользоваться Twitter

Директор по новостям предложила журналистам не высказывать личное мнение на политические темы на своих страницах в соцсети.

КИШИНЕВ, 23 дек - Sputnik. Крупнейшая британская медиа-компания БиБИСи рассматривает вопрос об ограничении использования журналистами микро-блогов Twitter. Если предложение будет одобрено, то лучшим корреспондентам издания запретят публикацию быстрых новостей через твит-аккаунты, пишет The Guardian, ссылаясь на неназванных журналистов телерадиокомпании.

О скандале стало известно после того, как политический редактор Лора Куэнсберг разместила в своём Twitter фейк о том, что некий лейбористский активист избил помощника министра тори. Это очень не понравилось сторонникам Джереми Корбина, лидера либералов.

Директор по новостям и текущим событиям Фрэн Ансворт решила убедить журналистов не высказывать личное мнение на политические темы на своих страницах в соцсети.

Если журналисты не услышат эту рекомендацию, их, возможно, попросят вообще выйти из Twitter. Прецедент уже был создан.

На прошлой неделе 4-й канал Великобритании запретил неполитическим сотрудникам твитить новости.

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