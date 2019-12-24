Пока все спали: страсти по аэропорту, елки стран СНГ и крушение Т-50

Читайте в традиционной подборке Sputnik о событиях, которые произошли минувшей ночью в Молдове и в мире.

КИШИНЕВ, 24 дек – Sputnik. Для молдавских властей принципиально – аннулировать договор о концессии аэропорта, заявил президент Молдовы Игорь Додон в эфире одного из частных телеканалов.

В чью собственность перейдет кишиневский аэропорт - ответ Додона>>>

"Аэропорт – государственный. Когда правительство отдавало аэропорт в концессию, сама процедура проходила с нарушением. Мы говорили об этом раньше и сейчас считаем, что сам процесс подписания соглашения о концессии – с нарушением законодательства", - отметил Додон.

По его словам, у действующих молдавских властей есть вопрос не только, как сдавали аэропорт в концессию, но и на каких условиях.

"С учетом всех факторов государство, правительство запустило процесс по аннулированию договора и возвращению аэропорта в пользование государства… Для нас не важно, кто будет держателем права, русские, американцы, европейцы, румыны. Для нас принципально – аннулировать этот договор (о концессии – ред.)", - сказал Додон.

В понедельник Компания появилась информация, что Komaksavia Airport Invest Ltd, которой принадлежит 95% акций молдавской Avia Invest, взявшей в концессию Международный аэропорт Кишинева, перешла российскому бизнесмену Андрею Гончаренко.

"Владельцем аэропорта остается государство, а транзакции через оффшоры касаются только концессии, а не самого аэропорта. Секвестр на социальный капитал AviaInvest остается в силе, и никакие транзакции по смене владельца компании невозможны", - отметил премьер Ион Кику.

Елки стран СНГ

Туристический портал ТурСтат представил рейтинг самых высоких главных новогодних елок столиц стран СНГ.

Кишиневская новогодняя красавица стала только десятой в этом списке.

В первую тройку вошли Ашхабад (40 метров), Ереван (37 метров) и Ташкент (36 метров). Далее следуют Баку (34 метра), Минск (30 метров), Душанбе (29 метров), Москва (27 метров), Бишкек (27 метров), Нур-Султан (25 метров) и Кишинев (20 метров).

Рейтинг составлен по результатам исследований высоты главных елок столиц стран СНГ.

Крушение самолета

Истребитель Т-50 (СУ-57) потерпел крушение под Комсомольском-на-Амуре в Хабаровском крае, машина не военная и принадлежит заводу-изготовителю. Катастрофа произошла во время испытания двигателя.

"Двигатель испытывали, летчик катапультировался, его подобрали вертолетом заводским и доставил на завод", - сообщили в правительстве региона.

Основными версиями крушения Т-50 являются неисправность и ошибка пилотирования.

Трагедия в Индонезии

Автобус упал в ущелье в индонезийской провинции Южная Суматра, 24 человека погибли, 16 получили ранения, сообщает агентство Синьхуа со ссылкой на главу отдела информации агентства по борьбе с чрезвычайными ситуациями провинции.

Инцидент произошел в понедельник поздно вечером в округе Пагар-Алам. Автобус перевозил 40 человек.

Представитель агентства по борьбе с ЧС заявил, что пострадавшие были доставлены в близлежащую больницу. Он добавил, что у всех 16 госпитализированных серьезные ранения, в связи с чем число жертв может увеличиться.

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