Sputnik.Мнения: большинство жителей ведущих стран ЕС за улучшение отношений с РФ

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Подавляющее большинство жителей ведущих стран Западной Европы хотят, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.
В ходе исследования, проведенного со 2 по 15 октября, 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев ответили утвердительно на вопрос "Хотели бы вы, чтобы отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились в ближайшем будущем?". Отрицательные ответы на вопрос дали 10% респондентов в Германии, по 13% в Италии и Франции и 16% в Великобритании.
Обладатели дипломов о высшем образовании чаще высказывались за нормализацию отношений между Россией и ЕС, чем опрошенные с полным и неполным средним образованием. При этом во всех четырех странах мужчины активнее женщин выступают за оттепель в отношениях с Россией.
Опрос был проведен для Sputnik компанией IFop. В нем приняли участие 4012 респондентов старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.
Международный проект "Sputnik.Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные международные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.
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