Sputnik.Мнения: большинство жителей ведущих стран ЕС за улучшение отношений с РФ

Как показал опрос IFop, больше двух третей жителей ведущих стран Западной Европы хотят, чтобы отношения с Россией улучшились уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Подавляющее большинство жителей ведущих стран Западной Европы хотят, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

В ходе исследования, проведенного со 2 по 15 октября, 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев ответили утвердительно на вопрос "Хотели бы вы, чтобы отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились в ближайшем будущем?". Отрицательные ответы на вопрос дали 10% респондентов в Германии, по 13% в Италии и Франции и 16% в Великобритании.

© Sputnik / Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились?

Обладатели дипломов о высшем образовании чаще высказывались за нормализацию отношений между Россией и ЕС, чем опрошенные с полным и неполным средним образованием. При этом во всех четырех странах мужчины активнее женщин выступают за оттепель в отношениях с Россией.

Опрос был проведен для Sputnik компанией IFop. В нем приняли участие 4012 респондентов старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Международный проект "Sputnik.Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные международные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK