10:23 25 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Banderas de Rusia y la UE

Sputnik.Мнения: большинство жителей ведущих стран ЕС за улучшение отношений с РФ

© Sputnik / Vladimir Sergeev
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Опросы Sputnik.Мнения (23)
1620
https://cdn2.img.sputnik.md/images/704/36/7043603.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191225/28660452/sputnikmneniya-bolshinstvo-zhiteley-krupneyshikh-stran-eu-khotyat-uluchsheniya-otnosheniy-s-rf.html

Как показал опрос IFop, больше двух третей жителей ведущих стран Западной Европы хотят, чтобы отношения с Россией улучшились уже в ближайшее время.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Подавляющее большинство жителей ведущих стран Западной Европы хотят, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились. Об этом свидетельствуют данные опроса Sputnik.Мнения.

В ходе исследования, проведенного со 2 по 15 октября, 84% немцев, 78% итальянцев, 75% французов и 68% британцев ответили утвердительно на вопрос "Хотели бы вы, чтобы отношения между Европейским Союзом и Россией улучшились в ближайшем будущем?". Отрицательные ответы на вопрос дали 10% респондентов в Германии, по 13% в Италии и Франции и 16% в Великобритании.

Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились?
© Sputnik /
Хотели бы вы, чтобы отношения между ЕС и Россией улучшились?

Обладатели дипломов о высшем образовании чаще высказывались за нормализацию отношений между Россией и ЕС, чем опрошенные с полным и неполным средним образованием. При этом во всех четырех странах мужчины активнее женщин выступают за оттепель в отношениях с Россией. 

Опрос был проведен для Sputnik компанией IFop. В нем приняли участие 4012 респондентов старше 18 лет. Максимальная ошибка выборки для данных в целом по стране составляет 3,1% при доверительной вероятности 95%.

© Sputnik / Mikhail Klimentyev
Путин: Россия заинтересована в полноформатных отношениях с ЕС
Sputnik – одно из крупнейших международных СМИ, объединяющее мультимедийные страновые и региональные интернет-сайты на 33 языках, аналоговое и цифровое радиовещание на русском, английском, французском и других языках в более, чем 90 городах мира и в интернете. Новостные ленты Sputnik круглосуточно поставляют информацию ведущим изданиям по всему миру на английском, арабском, испанском, китайском и фарси. Аудитория информационных ресурсов Sputnik составляет более 60 миллионов посетителей в месяц, количество подписчиков аккаунта Sputnik China в Вэйбо превышает 10,5 миллиона. В 22 редакционных центрах по всему миру от Пекина до Монтевидео работает свыше тысячи человек десятков национальностей. Sputnik входит в медиагруппу "Россия сегодня". Головной офис Sputnik находится в Москве.

Международный проект "Sputnik.Мнения" стартовал в январе 2015 года, в его рамках регулярно проводятся замеры настроений общественности в странах Европы и США по наиболее актуальным социальным и политическим вопросам. Партнерами проекта выступают известные международные исследовательские компании Populus, IFop и forsa.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

Тема:
Опросы Sputnik.Мнения (23)

По теме

Лавров: в России видят Евросоюз одним из центров многополярного мира
Эксперт: европейцы начали понимать, что с Россией лучше договариваться
Дипломат назвал условие для улучшения отношений Евросоюза с Россией


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Россия и Молдова: деньги и политика
Что нужно, чтобы российский инвестор возобновил активные связи с Молдовой
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться