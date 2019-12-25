Пока вы спали: поздравление премьера, первый поезд в Крым и отбой тревоги

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 25 дек - Sputnik. Премьер-министр Ион Кику посетил рождественскую ярмарку. Он принял участие в открытии Рождественского каравана, который традиционно организует Генеральный инспекторат по чрезвычайным ситуациям.

В своем послании со сцены премьер-министр отметил, что "Рождество - теплый праздник, который нас объединяет".

Ярмарка в сквере Кафедрального собора организована в этом году совместно с правительством и мэрией Кишинева.

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Утром, в среду, премьер поздравил с Рождеством всех, кто отмечает этот праздник 25 декабря.

"Свет в душе, надежда на лучшее и вера в будущее нашей страны - это то, чего желаем мы все!", - написал он на своей страничке в социальной сети.

Эпохальное событие в Крыму

Первый поезд из Петербурга в Крым прибыл в Севастополь. Состав встретили под гимн города — песню "Легендарный Севастополь", передает телеканал RT со ссылкой на местные СМИ.

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В поезде находились глава Крыма Сергей Аксёнов, губернатор Севастополя Дмитрий Развозжаев и глава Ростуризма Зарина Догузова.

Чиновники сели в поезд во время его остановки на вокзале в Симферополе, чтобы лично оценить пассажирский состав.

"Событие эпохальное, на самом деле, и те решения, которые наш президент принял, и строители, которые исполнили эту мечту крымчан и, я думаю, всех россиян, заслуживают огромного уважения", — отмечал Аксёнов перед отправлением поезда из Симферополя.

Ранее президент России Владимир Путин дал старт движению пассажирских поездов по железнодорожной части Крымского моста.

Всё работает

Сообщения о сбоях работы банковских карт Visa не не соответствуют действительности, сообщили в пресс-службе платежной системы.

"Карты Visa работают в обычном режиме, сообщения о сбоях на стороне платежной системы Visa не соответствуют действительности", - заявили в компании, передает РИА Новости.

Во вторник на сайте Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, появилась информация о том, что пользователи платежных систем Visa и Mastecard в ряде стран столкнулись со сбоями в их работе. По данным портала, перебои начались около 21.32 мск. Наибольшее количество неполадок в работе Visa и Mastercard зафиксировано в Германии, Великобритании и США.

По данным Downdetector, 88% пользователей Visa жалуются на проблемы с совершением платежей, 7% - на проблемы с банкоматами, 3% - на работу сайта. Среди пользователей Mastercard 77% отмечают проблемы с платежами, 13% - с банкоматами, жалобы 9% связаны с работой сайта.

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