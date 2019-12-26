Мир за сутки: раны Нотр-Дама, табу Харламова и печаль Елизаветы II

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Западные СМИ вспомнили о соборе Парижской Богоматери. Поводов было два. Впервые за 216 лет в нем не служили рождественскую мессу. А вторая причина - заявление настоятеля храма Патрика Шове о том, что собор, возможно, не получится восстановить после пожара. По его словам, шансы на спасение составляют 50%.

"Сегодня он не вне опасности. Он будет вне опасности, когда мы вытащим оставшиеся строительные леса", - цитирует его Huffington Post. Проводить службы в соборе все еще очень опасно – поэтому в рождественскую ночь он оставался безмолвным.

С 16 декабря в соборе ведутся самые деликатные работы, а в начале февраля необходимо будет демонтировать 10 тысяч металлических труб весом 250 тонн, которые оказались сваренными вместе в результате пожара. Поскольку президент Франции Эммануэль Макрон хочет восстановить собор за пять лет, работы ведутся и в рождественские каникулы.

"Ухабистый" год

Рождественское выступление королевы Великобритании Елизаветы Второй было в центре внимания зарубежных СМИ.

Многие отметили, что королева охарактеризовала 2019 год как "довольно ухабистый", и у нее на то были достаточные основания. К примеру, принц Эндрю, герцог Йоркский, замешанный в скандале вокруг обвиненного в торговле несовершеннолетними американского финансиста Джеффри Эпстина, объявил, что больше не будет представлять королевскую семью во время общественных и публичных мероприятий, пишет Guardian.

В январе муж Елизаветы Второй принц Филипп попал в аварию, в результате которой пострадали две женщины, добавляет New York Times.

Принц согласился отказаться от водительских прав, а медиа начали обсуждать, стоит ли пускать пожилых водителей за руль. В августе королева оказалась втянута в британскую политику, когда премьер Борис Джонсон попросил ее приостановить работу парламента.

"Достаточно ухабистый" звучит не так плохо, как "ужасный", как королева однажды назвала 1992 – год, когда браки троих из ее четырех детей развалились, включая принца Чарльза и принцессу Диану, а в Виндзорском замке произошел пожар", - заключает газета.

Шутка шутке рознь

Резидент Comedy Club Гарик Харламов в интервью телеканалу RT рассказал, над чем никогда не будет шутить.

"Безусловно, есть запредельные вещи, которые я не позволю себе. Смеяться над инвалидностью, к примеру. Над религиозными чувствами людей", - заявил комик.

Резидент Comedy Club добавил, что никогда не будет шутить на тему терактов, болезней, геноцида.

При этом, по его словам, необходимо понимать, что "шутка шутке рознь".

"Одно дело шутить над инвалидом, другое дело шутить над некой проблемой — причем так, чтобы никому не было обидно. Не переходить на личности. Это тонкая материя", - отметил Харламов.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK