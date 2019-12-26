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СМИ: США разрабатывают тактику информационной войны против России

© Sputnik / Виталий Белоусов
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191226/28675569/usa-ssha-razrabatyvayut-taktiku-informacionnoj-vojny-protiv-rossii-russia.html

Издание Washington Post сообщает, что американское киберкомадование создает план информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в выборы президента США в 2020-м.

КИШИНЕВ, 26 дек — Sputnik. В Соединенных Штатах Америки приступили к разработке тактики информационной войны против России, пишет газета Washington Post.

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По данным издания, американское киберкомадование создает план информационной войны против высокопоставленных российских чиновников и бизнесменов на случай, если Москва попытается "вмешаться" в выборы президента США в 2020-м.

Отмечается, что целью киберкомандования могут стать представители российской элиты. При этом речь не идет о российском лидере Владимире Путине, так как это шаг стал бы слишком провокационным, подчеркнул один из источников Washington Post.

В статье обращается внимание, что США часто прибегают к психологическим операциям.

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В частности, издание вспоминает о распространении листовок в Ираке для убеждения армии бывшего иракского лидера Саддама Хусейна сдаться коалиции. Но интернет, соцсети и смартфоны позволяют расширить охват и точность такой тактики, отмечает Washington Post.

Осенью глава киберкомандования сухопутных войск США генерал Стивен Фогарти заявлял, что в преддверии президентских выборов 2020-го Пентагон занимается активной разработкой концепции по информационной борьбе в киберпространстве.

По его словам, США должны открыто заявить своим противникам о готовности дать ответ на любое вмешательство.

Обвинения США в адрес России

Россию обвиняют во вмешательство в выборную кампанию США после победы Дональда Трампа в 2016-м.

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Весной спецпрокурор США Роберт Мюллер завершил расследование так называемого вмешательства России в выборы в США в 2016-м. Он пришел к выводу, что Москва вмешивалась через соцсети и хакерские атаки. В рамках расследования были предъявлены обвинения и введены санкции в отношении ряда российских лиц и компаний.

Москва отвергает все обвинения о вмешательстве в выборы президента США в 2016-м.

Президентские выборы пройдут в Соединенных Штатах в начале ноября 2020-го. Действующий глава государства Дональд Трамп, представляющий Республиканскую партию, объявил о намерении баллотироваться на второй срок еще в середине лета.

Согласно данным соцопросов, по популярности Трамп уступает сразу пяти демократам, объявившим о планах участия в президентской гонке.

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