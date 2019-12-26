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Экс-министр иностранных дел Австрии рассказала о глубоких трещинах в НАТО

© AP Photo / Francisco Seco
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Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации, уверена бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. В НАТО очень много трещин, которые еще больше углубились, заявила бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль.

© Sputnik / Валерий Мельников
Карин Кнайсль уверена, что в НАТО уже много лет задаются вопросом о своей дальнейшей судьбе

 

"Альянсы отвечают интересам определенной эпохи, и когда они отпадают, ставится вопрос о необходимости организации. Я думаю, в НАТО задаются этим вопросом уже много лет. Если вернуться к эпохе 2002-2003 годов, началу войны в Ираке, незадолго до этого НАТО уже была близка к взрыву. В НАТО очень много трещин, которые с тех пор еще больше углубились. И дело сейчас не только в Турции", - отметила Кнайсль в интервью РИА Новости.

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Прокомментировала она также и заявление президента Франции Эммануэля Макрона о "смерти мозга" НАТО, которые возмутили членов альянса и вызвали критику со стороны президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и американского лидера Дональда Трампа.

"Я думаю, смерть мозга еще хуже, чем просто смерть. И это высказывание еще хуже, чем высказывание Трампа о том, что НАТО устарела", — добавила бывшая глава австрийского МИДа.

В ноябре лидер Франции заявил, что НАТО переживает "смерть мозга". По его мнению, Вашингтон все больше отворачивается от Европы. Макрон также отметил, что Европе пришло время проснуться и начать наращивать мощь, поскольку сейчас она находится "на краю пропасти".

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