Мария Захарова выступила в поддержку Sputnik Эстония

Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел.

КИШИНЕВ, 26 дек - Sputnik. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поддержала наших коллег из sputnik Эстония. Она вышла на брифинг в жилетке Sputnik.

"Это настоящая травля — то, что происходит в отношении не только Sputnik Эстония, а в отношении каждого сотрудника, который ходит на работу. Она недопустима. Примерьте эту ситуацию на себя, как вы сейчас применили жилеты Sputnik", - сказала Захарова.

Недавно сотрудники Sputnik Эстония получили письма от руководств Департамента полиции и погранохраны страны с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией – Международным информационным агентством "Россия сегодня".

В пресс-службе МИА "Россия сегодня", подразделением которого является Sputnik Эстония, действия Таллина назвали вопиющим произволом.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал угрозы Таллина в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир призвал власти Эстонии воздержаться от ограничений работы Sputnik Эстония.

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