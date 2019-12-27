Мир за сутки: тарифы на газ, авиакатастрофа в Казахстане и смерть Деда Мороза

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КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik. В ближайшее время повышения тарифа на газ не случится, заверил глава Молдовагаз Вадим Чебан.

"Весной прошлого года в Молдове были снижены тарифы на газ, предприятие настаивало на 10-12%, но НАРЭ высказался за двадцатипроцентное снижение. Это очень много. Тарифы не должны были понижаться на такой большой процент, это был политический ход. Тем не менее, повышения цен на газ в ближайшее время не будет", - сказал Чебан в ходе передачи "Главное" на телеканале TVC 21.

В марте НАРЭ аргументировало решение о снижении тарифов на газ снижением прогнозируемого тарифа средней закупочной цены для Молдовы на 2018 г. до 178,5 долларов за 1 тыс. куб. м и обменного курса до 17,68 лея за один доллар.

Как формируется цена на газ для республики>>>

Напомним, что цены на природный газ, поставляемый АО "Молдовагаз" бытовым потребителям в объеме до 30 куб. м (включительно) в месяц на квартиру (дом), утверждены на уровне 4705 леев за 1 тыс. куб. м (без учета НДС), что на 20,1% меньше прежнего тарифа (5892 лея). Также на 20,3% снижены цены на газ, поставляемый бытовым потребителям в объеме, превышающем 30 куб. м в месяц на квартиру, до 4895 леев за 1 тыс. куб. м (текущий тариф — 6138 леев).

Не скажется на цене для потребителей и повышение тарифа на транспортировку газа. Об этом сообщили в компании Moldovatransgaz.

Ранее в СМИ появилась информация, что компания просит НАРЭ утвердить за свои услуги тариф 276,41 лея.

"Предложенные тарифы будут предварительными до тех пор, пока не вступит в силу новая методологии расчета, утверждения и применения тарифов на природный газ, в которой будет внедрена новая модель расчета на транспортировку газа по принципу "вход-выход"- говорится в пресс-релизе Moldovatransgaz.

В Алма-Ате рухнул самолет, есть жертвы

При крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате погибли, по последним данным, 12 человек, сообщает Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла утром 27 декабря во время вылета самолета авиакомпании Bek Air из Алма-Аты в Нурсултан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. Возгорания не произошло.

На месте работают экипажи дорожной патрульной полиции, регулируют движение транспорта, с целью обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных в аварии.

Трагедия на утреннике

Аниматор, исполнявший роль Деда Мороза, умер на новогоднем утреннике в одном из детских садов Североморска в Мурманской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает на пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью в возрасте 51 года. Возможно, это было вызвано болезнью сердца или каким-либо другим заболеванием.

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