10:52 27 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.28
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск

Мир за сутки: тарифы на газ, авиакатастрофа в Казахстане и смерть Деда Мороза

© CC0 / Pixabay / PhotoMIX-Company
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (317)
546 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/2546/24/25462461.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191227/28684843/Poka-vy-spali-tarify-na-gaz-aviakatastrofa-v-Kazakhstane-i-smert-Deda-Moroza.html

Подборка событий в стране и происшествий мире, которые произошли минувшей ночью: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 27 дек - Sputnik.  В ближайшее время повышения тарифа на газ не случится, заверил глава Молдовагаз Вадим Чебан.

Газопровод, иллюстративное фото
© AFP 2019 / SERGEI SUPINSKY
Цена на транзит российского газа будет зафиксирована на пять лет

"Весной прошлого года в Молдове были снижены тарифы на газ, предприятие настаивало на 10-12%, но НАРЭ высказался за двадцатипроцентное снижение. Это очень много. Тарифы не должны были понижаться на такой большой процент, это был политический ход. Тем не менее, повышения цен на газ в ближайшее время не будет", - сказал Чебан в ходе передачи "Главное" на телеканале TVC 21.

В марте НАРЭ аргументировало решение о снижении тарифов на газ снижением прогнозируемого тарифа средней закупочной цены для Молдовы на 2018 г. до 178,5  долларов за 1 тыс. куб. м и обменного курса до 17,68 лея за один доллар.

Как формируется цена на газ для республики>>>

Напомним, что цены на природный газ, поставляемый АО "Молдовагаз" бытовым потребителям в объеме до 30 куб. м (включительно) в месяц на квартиру (дом), утверждены на уровне 4705 леев за 1 тыс. куб. м (без учета НДС), что на 20,1% меньше прежнего тарифа (5892 лея). Также на 20,3% снижены цены на газ, поставляемый бытовым потребителям в объеме, превышающем 30 куб. м в месяц на квартиру, до 4895 леев за 1 тыс. куб. м (текущий тариф — 6138 леев).

Не скажется на цене для потребителей и повышение тарифа на транспортировку газа. Об этом сообщили в компании Moldovatransgaz.  

Ранее в СМИ появилась информация, что компания просит НАРЭ утвердить за свои услуги тариф 276,41 лея. 

"Предложенные тарифы будут предварительными до тех пор, пока не вступит в силу новая методологии расчета, утверждения и применения тарифов на природный газ, в которой будет внедрена новая модель расчета на транспортировку газа по принципу "вход-выход"- говорится в пресс-релизе  Moldovatransgaz.

В Алма-Ате рухнул самолет, есть жертвы

При крушении пассажирского самолета Fokker-100 в Алма-Ате погибли, по последним данным, 12 человек, сообщает Sputnik Казахстан.

Трагедия произошла утром 27 декабря во время вылета самолета авиакомпании Bek Air из Алма-Аты в Нурсултан. На борту находились 95 пассажиров и пять членов экипажа. Воздушное судно резко потеряло высоту и рухнуло на здание вблизи жилого сектора. Возгорания не произошло.

На месте работают экипажи дорожной патрульной полиции, регулируют движение транспорта, с целью обеспечить беспрепятственный проезд машин скорой помощи.  

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования семьям погибших и пообещал наказать виновных в аварии.

Трагедия на утреннике

Аниматор, исполнявший роль Деда Мороза, умер на новогоднем утреннике в одном из детских садов Североморска в Мурманской области. Об этом в четверг, 26 декабря, сообщает на пресс-служба следственного управления СК России по региону.

Следственный комитет назначил судебно-медицинскую экспертизу.

По предварительным данным, мужчина умер естественной смертью в возрасте 51 года. Возможно, это было вызвано болезнью сердца или каким-либо другим заболеванием.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (317)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Пожарные и спасатели дают старт Рождественскому каравану.
В Кишиневе стартовал Рождественский караван пожарных и спасателей
Журналисты телеканала Россия 24 поддержали Sputnik Эстония. Спасибо, коллеги!
Солидарность со Sputnik Эстония выразили журналисты телеканала "Россия 24"
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться