"Страхи/Ошибки": чем опасен и вреден большой спорт для ребенка

Травмированное тело и психика, комплексы, упущенное образование. Создан ли ваш ребёнок для спорта высших достижений или вы очень ошиблись?

Спорт — это точно полезно? Можно ли отдавать в секцию с 3-4 лет или ещё рано? Как заранее узнать вырастет ли из вашего ребёнка чемпион и стоит ли игра свеч? От каких тренеров нужно бежать немедля? Как не допустить тяжелых психологических расстройств на выходе из "большого спорта"?

Вместе с психологом Анеттой Орловой, директором хоккейной школы "Крылья Советов" Алёной Крыловой и Майей Дмитриевой, которую родители в детстве заставили заниматься художественной гимнастикой, разбираемся, как большой спорт влияет на психику ребёнка.

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