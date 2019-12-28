Минобороны России готовится к информационной атаке

Представитель министерства обороны России заявил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления на руководящие чины российской армии.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Запад готовится дискредитировать российскую армию и ее руководство, приводит издание "Красная звезда" слова первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

"Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов", - сообщил Цаликов. © Sputnik / Виталий Белоусов СМИ: США разрабатывают тактику информационной войны против России

Замминистра обороны добавил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления на руководящие чины российской армии.

По словам Цаликова, задача этой информационной атаки - дискредитация войск среди населения страны и в глазах мирового сообщества.

"Информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", - сказал Цаликов.

Военный призвал российских журналистов стать союзниками Минобороны России в защите интересов страны, отражая только проверенную информацию.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK