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Минобороны России готовится к информационной атаке

© Sputnik / Владимир Астапкович
В мире
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191228/28702073/ataka-information-smi.html

Представитель министерства обороны России заявил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления на руководящие чины российской армии.

КИШИНЕВ, 28 дек — Sputnik. Запад готовится дискредитировать российскую армию и ее руководство, приводит издание "Красная звезда" слова первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова.

"Сегодня у нас есть достоверная информация о том, что отдельными государствами через конкретные СМИ ведется скоординированная работа, направленная на дискредитацию российских органов власти, политиков, общественных деятелей и журналистов", - сообщил Цаликов.
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Замминистра обороны добавил, что в ближайшее время ожидается усиление информационного давления на руководящие чины российской армии.

По словам Цаликова, задача этой информационной атаки - дискредитация войск среди населения страны и в глазах мирового сообщества.

"Информация в умелых руках и при достаточных ресурсах превратилась в мощное и разрушительное оружие", - сказал Цаликов.

Военный призвал российских журналистов стать союзниками Минобороны России в защите интересов страны, отражая только проверенную информацию.

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