Москалькова обратилась к эстонской коллеге из-за давления на Sputnik

Москалькова подчеркнула, что ситуация вокруг Sputnik Эстония вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИА "Россия сегодня" нет проблем с правоохранительными органами.

КИШИНЕВ, 28 дек - Sputnik. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова направила обращение канцлеру права Эстонии Юлле Мадизе с просьбой обеспечить журналистам Sputnik Эстония безопасные и благоприятные условия работы.

Сотрудники Sputnik Эстония ранее получили от руководств Департамента полиции и погранохраны страны письма с прямыми угрозами возбуждения против них уголовных дел в случае, если они до 1 января 2020 года не прекратят трудовые отношения с головной организацией - Международным информационным агентством "Россия сегодня". В качестве обоснования этих действий называются санкции, введенные Евросоюзом 17 марта 2014 года против ряда физических и юридических лиц в свете событий на Украине.

В связи с этим к Москальковой обратился исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский.

Москалькова подчеркнула, что ситуация вокруг Sputnik Эстония вызывает обеспокоенность, так как у сотрудников МИА "Россия сегодня" нет проблем с правоохранительными органами Эстонии.

"В этой связи, прошу Вас, уважаемая госпожа Мадизе, в рамках Вашего мандата оказать содействие в обеспечении свободы прессы и прав журналистов информационного агентства Sputnik Estonia на безопасность и благоприятные условия работы", - говорится в обращении омбудсмена.

Москалькова отметила, что эстонские власти в соответствии с международными нормами свободы слова должны не только обеспечить безопасность журналистов, но и освободить их от давления и преследований за профессиональную деятельность.

Давление властей Эстонии на сотрудников Sputnik вызвало массу откликов экспертного и журналистского сообщества.

Гендиректор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев назвал угрозы Таллина в адрес Sputnik Эстония опасным прецедентом, который может вызвать цепную реакцию по всей Европе.

Главный редактор МИА "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян обратилась к президенту Эстонии Керсти Кальюлайд, призвав не допустить ареста журналистов.

Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" Кирилл Вышинский запустил флешмоб #СпутникСила в поддержку сотрудников портала Sputnik Эстония. Символом флешмоба стала окрашенная в фирменный желтый цвет гиря, на которой по-английски написано "Got You Covered!" ("Положись на нас!"). В поддержку коллег из Sputnik Эстония выступили журналисты молдавского хаба.

Бывший премьер-министр Эстонии, экс-мэр Таллина Эдгар Сависаар также выступил против давления на сотрудников Sputnik Эстония. Он подчеркнул, что "СМИ должны быть свободными, даже если они нам не нравятся".

МИА "Россия сегодня" подало в Департамент полиции и погранохраны Эстонии ходатайство о проверке оснований для применения санкций в отношении агентства и о пересмотре решения, которое может повлечь уголовное преследование сотрудников Sputnik Эстония. Соответствующий документ направила в правоохранительные органы Шеф-редактор Sputnik Эстония Елена Черышева.

#СпутникСила: Захарова и журналисты выступили в защиту Sputnik Эстония>>>

В ходатайстве отмечается, что МИА "Россия сегодня" не входит в санкционный перечень ЕС, хотя в нем и значится гендиректор агентства Дмитрий Киселев. При этом даже в эстонском законодательстве сказано, что санкции могут применяться только к тем юридическим и физическим лицам, которые прямо упомянуты в станционном списке.

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