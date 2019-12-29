О чем с утра пишут газеты: взрыв в Сомали, крушение самолета и смерть "Лолиты"

КИШИНЕВ, 29 дек - Sputnik. Взрыв в Сомали, крушение самолета в Луизиане, смерть актрисы из фильма "Лолита" - за прошедшие сутки это основные темы публикаций в западных СМИ. Подробности читайте в подборке РИА Новости.

Взрыв в Сомали

Взрыв заминированного автомобиля произошел в оживленном месте в сомалийской столице Могадишо в субботу утром, в результате более 90 человек погибли. Практически весь день это событие занимало первые полосы мировых изданий. "Атака в час-пик этим утром было одно из самых смертоносных нападений в сомалийской столице за последнее время", - пишет Telegraph.

#Somalie - ️ «Plus de 90 morts» et des centaines de blessés dans l'explosion d'un camion piégé à Mogadiscio, en Somalie. pic.twitter.com/YqDhaTi85k — Ⓝ ⓂⒺⓃⒶ·۰•●○ (@Nws_MENA) 28 декабря 2019 г.

​Издание добавляет, что свидетели описывали произошедшее как "кровавую бойню". "Все, что я мог видеть, это разбросанные тела", - рассказывал один из очевидцев. Как заявил представитель правительства Исмаил Мухтар, среди погибших было более десятка студентов, а также большое число сотрудников полиции, сообщает Washington Post. Газета также напоминает, что субботняя атака стала самой масштабной с 14 октября 2017 года, когда в результате взрыва двух заминированных радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб" грузовиков погибли почти 600 человек.

Как сообщает New York Times, ни одна действующая в регионе террористическая группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, однако подозрение сразу пало на "Аш-Шабаб", которая контролирует большую часть страны и обладает значительными финансовыми средствами за счет вымогательства и сбора «налогов», хотя в Сомали также действуют и другие экстремистские группировка, а также террористическая организация "Исламское государство" (запрещена в РФ). Тем не менее, пишет газета, ни одна из них, кроме "Аш-Шабаб", не способна на повторяющиеся крупномасштабные атаки в столице.

Крушение легкого самолета

Одной из центральных тем зарубежных СМИ в ночь на воскресенье стало сообщение о крушении небольшого пассажирского самолета в американском штате Луизиана, в результате которого погибли пять человек. По данным Washington Examiner, катастрофа произошла в городе Лафайетте в полутора километрах от аэропорта утром в субботу, вскоре после вылета. Свидетели утверждают, что самолет мог попасть в линии электропередач перед тем, как разбиться у почтового отделения.

BREAKING: 5 people confirmed dead after small plane crash in Lafayette, Louisiana. New conference starting shortly. pic.twitter.com/bFx2JlIfyv — David Begnaud (@DavidBegnaud) 28 декабря 2019 г.

​"Сразу после этого был очень громкий шум,.. электричество моргнуло, а затем отключилось", - приводит слова очевидца газета New York Times. Как уточняет газета USA Today, еще один пассажир после аварии был доставлен в больницу в критическом состоянии. Три человека, которые в момент происшествия находились на земле, также получили травмы и были госпитализированы. Издания сообщают, что одной из погибших была 30-летний независимый репортер телеканала Cox Sports Television, ESPN 3 и WDSU Карли Маккорд. Она и другие пассажиры направлялись в Атланту на футбольный матч. Федеральное управление гражданской авиации США расследует крушение, в котором, как отмечает New York Times погиб уже второй телевизионный корреспондент из Луизианы за год.

Байден о показаниях по импичменту

Многие ведущие зарубежные издания обратили внимание на серию публикаций в Twitter кандидата в президенты США Джо Байдена. В сообщениях он объяснил свое нежелание давать показания в рамках импичмента президенту США Дональду Трампу тем, что у республиканцев нет на это законных оснований. "Я не собираюсь делать вид, что в повестках республиканцев есть какие-либо правовые основания для моих показаний по делу об импичменте.

But I am just not going to pretend that there is any legal basis for Republican subpoenas for my testimony in the impeachment trial. That is the point I was making yesterday and I reiterate: this impeachment is about Trump’s conduct, not mine. — Joe Biden (@JoeBiden) 28 декабря 2019 г.

​Этот импичмент касается поведения Трампа, а не моего", - приводит цитату Байдена издание Washington Post. Он также отметил, что за свою долгую карьеру в сенате и на посту вице-президента "всегда соблюдал правопорядок" и "сотрудничал с законными запросами конгресса". Ранее в Айове, как напоминает издание Washington Post, Байден заявлял, что его согласие дать показания о своей и своего сына деятельности на Украине сместит акцент с действий Трампа. New York Times отмечает, что это была "запутанная попытка" разрешить гипотетическую ситуацию, в которой Байден получил бы повестку, и вернуть внимание СМИ к расследованию в отношении Трампа.

Кончина Сью Лайон

Многие западные издания, среди которых New York Times, Washington Post, Hollywood Reporter, Variety и другие, в субботу писали об ушедшей из жизни американской актрисе Сью Лайон, которая получила известность благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. Как сообщала New York Times со ссылкой на давнего друга Лайон, актриса скончалась 26 декабря в Лос-Анджелесе в возрасте 73 лет.

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика pic.twitter.com/W59Cv1CVdo — Таисия Жиркевич (@prophatciajai11) 28 декабря 2019 г.

​Издание напоминает, что Лайон с 13 лет получила уже пару небольших ролей в телевизионных сериалах, и в одном из них ее впервые заметил Кубрик. Она была выбрана для роли Лолиты среди других 800 претенденток, а сам автор романа Владимир Набоков назвал ее тогда "прелестной нимфеткой". За участие в картине "Лолита" Лайон получила премию "Золотой глобус" как "самая многообещающая актриса", и после ошеломительного успеха она снялась в таких фильмах как "Ночь игуаны", "7 женщин" и других кинолентах. До 1980-х годов она регулярно участвовала в съемках, пишет Washington Post, однако ее карьера продлилась всего два десятилетия, после актриса исчезла с экранов.

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