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Обмен военнопленными между ДНР, ЛНР и Украиной в Донецкой области

Киев и Донбасс начали процедуру обмена пленными - Live

© Sputnik / Валерий Мельников
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Процесс обмена, согласно ранее достигнутой договоренности, проходит по принципу "всех на всех". По данным омбудсмена ДНР, предполагается обмен 55 человек с территории Донбасса и 87 пленных - от украинских властей.

КИШИНЕВ, 29 дек — Sputnik. На Украине начался обмен пленными между представителями Киева и Донбасса, сообщает РИА Новости со ссылкой на омбудсмена страны Людмилу Денисову.

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СПУТНИК_LIVE: Обмен заключенными между Киевом и Донбассом

"В эти минуты в Майорске Донецкой области стартовал долгожданный процесс взаимного освобождения: наши ребята возвращаются на родину", - сообщила Денисова в своем Telegram-канале.

Информацию подтвердили в офисе главы государства Владимира Зеленского. Сообщение о начале операции по обмену опубликованно в Facebook.

В воскресенье в районе подконтрольного ДНР города Горловка впервые за два года проходит обмен пленными между Киевом и ополченцами.

В свою очередь омбудсмен Донецкой народной республики Дарья Морозова сообщила агентству, что около 20 человек со стороны ДНР отказываются от обмена и хотят остаться на подконтрольной Киеву территории.

"Мы готовы отдать украинской стороне 55 человек, они нам — 87, но окончательные цифры будут по итогам верификации. 22 человека из списка Донецка отказывались освобождаться. По нашим данным два, человека согласились перемещаться в ДНР, ещё три согласились на обмен, но хотят остаться на территории Украины. Поэтому точно по цифрам смогу сказать, когда пройдемся по списку",— пояснила Морозова.

По ее словам, 80% пленных, которых Украина должна передать Донбассу, проживают за линией ограничения, в частности, в Мариуполе, Красноармейске, Харькове и других городах.

На данный момент процедура обмена проходит без инцидентов.



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