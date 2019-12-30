Пока вы спали: заявления Козака, пытки Ассанжа и чудо-приземление в "кукурузу"

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КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. "Северный поток — 2" будет достроен невзирая ни на какие санкции США. Об этом заявил в эфире телекнала Россия-1вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил.

"Газопровод ("Северный поток-2") будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в интервью программе "Вести недели".

Ранее Козак отмечал, что давление на проект будет расти, но компромисс будет найден.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромис. Наверное, давление будет расти, но возможности тоже не безграничные этого давления, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", - ответил Козак

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство.

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Сел в кукурузу

В Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле. У борта отказал двигатель во время сильного шторма. Самолёт благополучно сел в "кукурузу". На борту было девять человек. Сообщается, что никто из них не пострадал.

Se engranaron ambos motores del AVIÓN cessna c560x motor#2 @bagliettoc pic.twitter.com/hV2Utef4AQ — Fernando Negro (@Fegane75) 28 декабря 2019 г.

​Наблюдение за Ассанжем

В ООН заявили об угрозе для жизни Ассанжа из-за психологических пыток. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил, что в мае у Ассанжа были заметны "клинически измеримые последствия психологических пыток" и "определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены", передает RT.

Мельцер добавил, что за Ассанжем ведётся 24-часовое наблюдение. По словам эксперта, так называемые белые пытки могут привести "к нервному срыву, вплоть до смерти".

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