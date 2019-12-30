09:03 30 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.21
  • USD17.23
  • RUB0.28
  • RON4.02
  • UAH0.73
Поиск
Дмитрий Козак

Пока вы спали: заявления Козака, пытки Ассанжа и чудо-приземление в "кукурузу"

© Sputnik / Сергей Гунеев
В мире
Получить короткую ссылку
Тема:
Самое интересное за ночь (318)
165 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2060/62/20606240.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191230/28712727/Poka-vy-spali-zayavleniya-Kozaka-pytki-Assanzha-i-chudo-prizemlenie-v-kukuruzu.html

Обзор самых интересных событий за ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. "Северный поток — 2" будет достроен невзирая ни на какие санкции США. Об этом заявил в эфире телекнала Россия-1вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил.

ИноСМИ. Серьезно
© Sputnik /
"Северный поток – 2": сколько он стоил, и кто опозорился

"Газопровод ("Северный поток-2") будет достроен невзирая ни на какие санкции и ограничения. Мы понимаем, как это делать", - сказал Козак в интервью программе "Вести недели".

Ранее Козак отмечал, что давление на проект будет расти, но компромисс будет найден.

"Мы уверены в том, что в сотрудничестве с европейскими странами, с Евросоюзом, мы решим эту проблему и найдем компромис. Наверное, давление будет расти, но возможности тоже не безграничные этого давления, с учетом позиции ключевых стран Европейского союза, которые заинтересованы в том, чтобы получить энергетическую безопасность на необходимом уровне", - ответил Козак

 

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, который, в частности, предусматривает санкции против газопроводов "Северный поток-2" и "Турецкий поток". США потребовали от компаний, ведущих их прокладку, немедленно прекратить строительство. 

Проект "Северный поток-2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии, участниками проекта, в частности, являются европейские компании. "Газпром" ранее неоднократно заявлял, что планируется достроить его в 2019 году.

Сел в кукурузу

В Аргентине частный самолет совершил аварийную посадку на кукурузное поле. У борта отказал двигатель во время сильного шторма. Самолёт благополучно сел в "кукурузу". На борту было девять человек. Сообщается, что никто из них не пострадал.

​Наблюдение за Ассанжем

В ООН заявили об угрозе для жизни Ассанжа из-за психологических пыток. Спецдокладчик ООН по вопросам пыток Нильс Мельцер заявил, что в мае у Ассанжа были заметны "клинически измеримые последствия психологических пыток" и "определённые когнитивные способности уже тогда были нарушены", передает RT.

Мельцер добавил, что за Ассанжем ведётся 24-часовое наблюдение. По словам эксперта, так называемые белые пытки могут привести "к нервному срыву, вплоть до смерти".

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео  Cлушать радио Перейти к другим новостям 

Узнатьчто мы сообщаем в OK

Тема:
Самое интересное за ночь (318)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Крушение пассажирского самолета в Казахстане: кадры с места происшествия
Слово — свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Слово - свободно! Сотрудники Sputnik Эстония благодарят за поддержку
Молдаване тратят меньше всех на досуг и культуру
На что жители Молдовы меньше остальных тратят деньги

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться