Астронавт из США побила рекорд пребывания женщины в космосе

Космическая миссия Кристины Кох еще не завершена, ей предстоит находиться в космосе в общей сложности, 328 дней.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Астронавт из США Кристина Кох в субботу установила рекорд по наиболее длительному нахождению женщины в космосе. Она побила старый рекорд протяженностью 288 дней, пишет astronews.ru.

Согласно сообщению, миссия Кох пока не завершена, ей предстоит находиться в космосе около 2-х месяцев.

Сорокалетняя инженер-электрик из Ливингстона (штат Монтана) прибыла на Международную космическую станцию (МКС) 14 марта этого года. Она побила установленный в 2016-2017 гг.. рекорд бывшего командира космической станции Пегги Уитсон.

В общей сложности, женщина-астронавт проведет на борту космической станции 328 дней - почти одиннадцать месяцев, после чего она вернется на Землю. Обычно миссии длятся 6 месяцев, однако в апреле NASA объявило, что намерено продлить миссию до февраля будущего года.

Рекорд Соединенных Штатов по самому длительному пребыванию в космосе составляет 340 дней, его установил Скотт Келли в 2015-2016 гг.. А мировой рекорд принадлежит российскому космонавту Валерию Полякову. Он составляет почти пятнадцать месяцев (438 суток), рекорд установлен на борту КС "Мир" в 1990-х гг

Расширенная миссия Кристины Кох призвана помочь NASA узнать информацию о последствиях длительных космических полетов. По словам членов агентства, эти данные необходимы для поддержки предстоящих миссий на Луну и Марс, а также миссий по исследованию дальнего космоса.