Путин рассказал, что чувствовал во время поездки по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин поделился своими впечатлениями от проезда по Крымскому мосту и поблагодарил строителей.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Российский лидер поделился впечатлениями от поездки по Крымскому мосту. Владимир Путин рассказал в беседе с журналистами Россия-1 о чувстве, которое он испытывал.

"Когда ехал по Крымскому мосту, испытывал чувство восторга и удовлетворения", - сказал Путин.

Президент России обратил внимание, что Крымский мост построен по самым современным технологиям. Путин отметил, что при правильном обслуживании сооружение простоит века.

"Надо только вовремя все обслуживать, ремонтировать и он (мост – ред.) может и веками будет стоять, конечно", - подчеркнул Путин.

Российский лидер поблагодарил троителей за проделанную работу.

"Вы видели, какие люди там, глаза горят у них, они сами просто счастливы за результат, которого добились. Большое им спасибо", - заключил глава государства.

Крымский мост — транспортный переход через Керченский пролив, соединяющий Керченский и Таманский полуострова. Сооружение состоит из двух параллельных мостов — автодорожного ( часть дороги А-290 Керчь — Новороссийск), и железнодорожного (продолжение линии Багерово — Вышестеблиевская).

Общая протяженность Крымского моста достигает 19 километров. Объект является самым длинным из когда-либо построенных Россией мостов и считается самым длинным в Европе.

К строительству моста Москва приступила после воссоединения Крыма с Россией. Автодорожный мост был открыт 15 мая 2018-го, движение по железнодорожной части было запущено 23 декабря 2019-го.

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