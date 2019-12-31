Пока вы спали: подписан контракт на транзит газа через Украину

Транзитный договор "Газпрома" и "Нафтогаза" подписан по принципу "качай или плати". Что эти договоренности двух компаний значат для Молдовы.

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Россия и Украина подписали пакет документов, обеспечивающих транзит российского газа через Украину с первого января 2020 года, сообщил журналистам глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Пять дней переговоров дали положительный результат. Как отметил Миллер, подписан целый комплект соглашений и контрактов, и "эти договоренности действительно являются большой пакетной сделкой, которая восстановила баланс интересов сторон".

Транзитный договор "Газпрома" и "Нафтогаза" подписан по принципу "качай или плати".

Накануне правительство Украины разрешило "Нафтогазу" подписать с "Газпромом" соглашение об урегулировании споров и договор о транзите газа в 2020-2024 годах.

Контракт на транзит газа из России через Украину предусматривает прокачку в первый год 65 млрд кубов, в следующие 4 года по 40 млрд.

Ранее Молдова и Украина подписали соглашение о транзите газа с 1 января 2020 года.

Как сообщили в Молдовагаз, оно предусматривает взаимодействии операторов газотранспортных систем во всех точках межсистемных соединений Украины и Молдова (а именно в Алексеевке, Гребениках, Каушанах, Ананьеве, Лиманском).

Ситуация в Молдове

В конце декабря 2019 года у Молдовы истекает срок нынешнего контракта на поставки газа от российского концерна "Газпром". Республика приобретает "голубое топливо" у "Газпрома" по договору, который подписали еще в 2008 году.

Переговоры по новому соглашению прошли, условия заключения контракта оговорены, а сам документ планируют подписать в ближайшее время. Однако в подвешенном состоянии находится вопрос транзита "голубого топлива" через территорию Украины. Поэтому молдавские власти заранее стали работать над альтернативными вариантами поставок газа в республику.

Ранее власти Молдовы рассматривали разные сценарии поставок газа в Молдову, наслучай, если Москва и Киев не договорятся по транзиту.

Изучалась, например, возможность получать голубое топливо через Турецкий поток, Болгарию, Румынию - трансбалканский маршрут. При этом, цена на входе в Молдову будет такой же, 172-173 доллара, вне зависимости от длины маршрута. В крайнем случае предусматривалась закупка "голубого топлива" компанией "Молдовагаз" у других операторов из Украины или Европы.

Но, похоже, эти варианты уже не актуальны. Газ Молдова получит по традиционному маршруту, то есть транзитом через Украину, по цене, которую официальному Кишиневу удалось согласовать в ходе диалога с Москвой, - 172-173 доллара за тысячу кубометров.

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