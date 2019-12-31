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Встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа на полях саммита G20 (28 июня 2019). Осака

Путин и Трамп обсудили способы поддержания контроля над вооружениями

© Sputnik / Iliya Pitalev
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/world/20191231/28724812/trump-putin-dogovor.html

За последние дни это не первый телефонный разговор лидеров двух сверхдержав. Ранее Путин поблагодарил Трампа за информацию, позволившую предотвратить теракты в Петербурге.

КИШИНЕВ, 30 дек — Sputnik. Президенты России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп, обсудили меры по поддержанию эффективного контроля над вооружениями, сообщает РИА Новости.

"Президенты подтвердили приверженность продолжать сотрудничество между двумя странами в борьбе с терроризмом. Президенты также обсудили состояние двусторонних отношений между Соединенными Штатами и Россией и будущие усилия по поддержанию эффективного контроля над вооружениями", - говорится в сообщении Белого дома.

Ранее сообщалось, что Путин по телефону поблагодарил Трампа за информацию, позволившую предотвратить теракты в Петербурге в новогодние праздники.



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