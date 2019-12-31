О чем пишут утренние газеты: побег экс-главы Nissan из Японии приговор создателю ГМО-детей

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Западные СМИ активно освещают новость о том, что экс-глава автоконцерна Nissan Карлос Гон, освобожденный под залог и находившийся под домашним арестом в Японии, покинул страну. Еще одной острой темой стало нападение на дом раввина в Нью-Йорке. Подробности читайте в подборке РИА Новости.

Побег Гона из Японии

Издание Washington Post пишет, что согласно заявлению Гона, ожидавшего суда в Японии, он находится в Ливане.

"С момента задержания Гона в ноябре 2018 года то, как с ним обращались, выставило в невыгодном свете систему правосудия Японии и вызвало обеспокоенность по всему миру", - пишет газета.

При этом правительство Ливана публично критиковало условия содержания Гона, а общественность выражала сочувствие и поддерживала бизнесмена, отмечает газета. Издание New York Times, называет "бегство" экс-главы Nissan "драматическим поворотом в и без того невероятной истории взлета и падения одного из самых выдающихся руководителей автомобильной промышленности".

Breaking News: The fallen Nissan chief Carlos Ghosn fled Japan for Lebanon, saying in a statement that he won't be hostage to "a rigged Japanese justice system" https://t.co/s7DmlzDwRy — The New York Times (@nytimes) 31 декабря 2019 г.

​По данным газеты, его жена, Кэрол Гон, находится с ним в Ливане в доме с вооруженной охраной. Издание отмечает, что, по словам Гона, он не "скрывается от правосудия, а бежит от несправедливости и политического преследования" в Японии, которая не следует никаким международным договорам по соблюдению прав человека.

Французское издание Monde пишет, что его адвокаты просили японские власти в октябре отменить судебные процессы против Гона, "обвинив прокуроров и представителей японского автопроизводителя в сговоре с целью "вытеснить" Карлоса Гон и помешать ему укрепить альянс с Renault". Газета отмечает, что обстоятельства возвращения Гона в Ливан, гражданство которого он имеет наравне с гражданствами Франции и Бразилии, остаются неясными, так как условия освобождения Гона под залог предполагали подписку о невыезде. Согласно изданию Wall Street Journal, уголовный кодекс Ливана запрещает выдачу своих граждан, в связи с чем маловероятно, что Гон вернется в Японию и предстанет перед судом.

Приговор создателю ГМО-детей

Западные СМИ в ночь на вторник обсуждали приговор китайскому генетику, заявившему в прошлом году о рождении первых в истории генномодифицированных детей. Издание New York Times, пишет, что китайский суд приговорил ученого-генетика Хэ Цзянькуя, шокировавшего мировое научное сообщество заявлением о рождении генномодифицированных девочек-близняшек, к трем годам тюремного заключения и 3 миллионам юаней штрафа (около 422,5 тысячи долларов) за "незаконную медицинскую деятельность".

A Chinese court sentenced He Jiankui, the researcher who shocked the global scientific community when he claimed that he had created the world’s first genetically edited babies, to three years in prison for carrying out “illegal medical practices” https://t.co/0PbVlBrO1e — New York Times World (@nytimesworld) 30 декабря 2019 г.

​Газета отмечает, что сообщение о приговоре генетику стало "сюрпризом", так как все дело велось за закрытыми дверями, а о местонахождении ученого никто ничего не знал. Издание Washington Post пишет, что модификация генов детей, целью которой было достичь того, чтобы их организм мог противостоять заражению ВИЧ, "была подвергнута суровой критике многими учеными, которые назвали это безрассудным экспериментом над человеческим телом, который нарушает основные этические принципы".

Суд посчитал, что китайские ученые решились на эксперимент ради "собственной славы и выгоды" и не имели квалификацию врачей, отмечает газета.

В связи с этим ВОЗ призывает все страны запретить любые опыты с модификацией эмбрионов, пока не будут исследованы все возможные последствия.

Обвинения напавшему на дом раввина

Одной из самых обсуждаемых тем зарубежных СМИ стали выдвинутые обвинения в отношении напавшего на дом раввина в Нью-Йорке. Как сообщает газета USA Today, федеральные прокуроры США в понедельник выдвинули обвинения в преступлениях на почве ненависти в отношении подозреваемого в нападении с ножом на гостей вечеринки в честь Хануки в доме раввина, которым оказался 37-летний афроамериканец Графтон Томас. Соответствующие документы с обвинениями были поданы в суд Южного округа Нью-Йорка.

“This is an American cancer,” says New York Gov. Andrew Cuomo, reacting to the Hanukkah celebration stabbings. “We’re going to increase police presence for all the Jewish communities.” https://t.co/gWAXR4sztE pic.twitter.com/bGdIIoBbtP — CNN (@CNN) 29 декабря 2019 г.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо заявил, что считает проявлением внутреннего терроризма нападение вооружённого ножом мужчины на находившихся в доме раввина гостей.

Одним из оснований для выдвижения обвинений стали найденные в доме обвиняемого рукописные записи, содержащие материалы антисемитского содержания, в которых упоминались Гитлер, "культура нацизма", а также изображения звезды Давида и свастики. Газета Guardian пишет, что помимо рукописных записей агенты ФБР нашли телефон подозреваемого, в истории интернет-браузера которого содержались такие поисковые запросы, как "почему Гитлер ненавидел евреев", "немецкие еврейские храмы рядом со мной", а также недавняя новостная статья о планах Нью-Йорка по усилению полиции в "уязвимых районах".

Газета Washington Post пишет, что семья Томаса пыталась "развеять" обвинения в антисемитизме, заявив, что он не состоял в каких-либо группах ненависти и "воспитывался в семье, которая приветствовала и уважала все религии и расы". Родные Томаса также отметили, что у него была "долгая история психических заболеваний и госпитализаций", добавив, что его адвокат Майкл Суссман планирует провести оценку психического здоровья обвиняемого. Как сообщает газета New York Times, по словам федерального прокурора, в случае признания Томаса виновным по любому из пунктов обвинения, ему грозит максимальный срок лишения свободы. Кроме того, по закону, если кто-либо из жертв погибнет в результате полученных травм, Томас может быть приговорен к смертной казни.

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