Двадцать лет большой политики: как менялись Россия и президент Владимир Путин

Ровно 20 лет назад 31 декабря 1999-го года стало первым рабочим днем Владимира Путина в должности исполняющего обязанности президента Российской Федерации. 1 января он будет отмечать 20-летие пребывания во главе государства.

Двадцать лет прошло с тех пор, как президент РФ Владимир Путин принял на себя руководство страной: за эти годы стабилизировалась ситуация на Северном Кавказе, Крым вернулся в состав России, спад экономики "девяностых" сменился уверенным ростом; событием не только национального, но и мирового масштаба стали зимние Олимпийские игры в Сочи и Чемпионат мира по футболу-2018, к голосу Москвы стали прислушиваться во всем мире, и слово Кремля стало гарантом в разрешении многих кризисных ситуаций на планете. Подробности - в обзоре РИА Новости.

Как и 20 лет назад, Путин остается верен социальному курсу, жестко реагирует на террористические угрозы и настроен на рост экономики. Он по-прежнему не лезет за словом в карман, особенно когда речь идет о суверенитете России, разочаровавшейся за эти годы в своих западных партнерах.

Путь в большую политику

Будущий президент России родился в Ленинграде 7 октября 1952 года в семье блокадников. Как вспоминала классная руководительница Путина и преподаватель по немецкому языку Вера Гуревич, уже с малых лет он мог постоять за себя и "дать сдачи", был в классе лидером и при том, что до шестого класса считался в школе за хулигана, всегда был "за справедливость". Эта черта характера сохранится у него навсегда — никогда не идя на конфронтацию первым, Путин-политик, тем не менее, при угрозе суверенитету страны будет готов отвечать жестко и зеркально.

© Sputnik / РИА Новости В 90-х Путин прошел путь от помощника ректора ЛГУ по международным вопросам до директора ФСБ.

Окончив юридический факультет, в 1975 году он приступил к работе в КГБ. Как говорил Путин, мечта служить в органах возникла у него еще в школе, по большей части из-за романтических представлениях о работе разведчиков, почерпнутых из книг и фильмов. С 1985 по 1990 год будущий президент служил в резидентуре внешней разведки в Дрездене. До своего назначения на пост председателя правительства в августе 1999 года Путин прошел путь от помощника ректора Ленинградского государственного университета по международным вопросам до директора Федеральной службы безопасности.

В новогоднем обращении на пороге 2000 года первый президент РФ Борис Ельцин объявил о своем решении уйти в отставку, возложив обязанности главы государства на период до выборов на возглавлявшего правительство Путина. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев вспоминал, что Ельцин долго выбирал своего преемника, в итоге остановив выбор на Владимире Путине, который не был похож ни на кого из предшественников.

Как позднее рассказывал сам Путин, на предложение Ельцина занять пост премьера и впоследствии выдвигаться на президентские выборы он сначала ответил отказом, так как считал себя не готовым к такой судьбе. Тем не менее, один из депутатов, встретившийся с Путиным после внесения его кандидатуры в Госдуму для утверждения премьер-министром, вспоминал, что сразу понял, что перед ним – будущий лидер, готовый к руководству страной. "Сильный мужик!" – впервые увидев Путина, отреагировал известный российский ученый, а ныне академик Артур Чилингаров.

"Он был дисциплинированным и собранным, практиковал боевое искусство дзюдо и внушал надежду и уверенность в завтрашнем дне россиянам, которые все еще не оправились от резких политических перемен и тяжелых экономических невзгод", - отдавала должное Путину даже его идеологический противник — бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон.

Внутренняя политика: выход из кризиса и годы реформ

Приход Путина в большую политику произошел на фоне агрессии сепаратистов в Дагестане. Требовалось принятие немедленных и жестких мер, и Путин, по его словам, ради урегулирования ситуации был даже готов пожертвовать политической карьерой. Но ничего подобного не произошло - в марте 2000 года на выборах президента он одержал победу в первом туре.

© Sputnik / Владимир Родионов Президент РФ Владимир Владимирович Путин проводит заседание Совета безопасности, ноябрь 2000 год

"Наследство" ему досталось непростое – в России 1990-х годов фактически царил хаос: полностью провалились экономические реформы, отечественная промышленность и машиностроение практически прекратили свое существование, в упадке находилась армия и предприятия военно-промышленного комплекса. В первые годы на посту президента Путин создавал единое правовое поле и укреплял центральную власть - губернаторы потеряли представительство в Совете Федерации, а вместе с ним и депутатскую неприкосновенность. Был проведен ряд ключевых реформ, в том числе налоговая, банковская, земельная, реформа ЖКХ и трудовых отношений, установлен мир на Кавказе. Одержав победу на президентских выборах во второй раз, Путин продолжил курс на решение социальных проблем – вступил в силу закон о материнском капитале, увеличились пособия, выросли зарплаты военнослужащих, а призыв на военную службу был сокращен до одного года. Продолжилось и укрепление "вертикали власти" - в сентябре 2004 года Путин объявил о намерении отказаться от прямых выборов глав субъектов федерации. Губернаторы стали назначаться президентом с последующим утверждением в местных законодательных собраниях.

В начале первого президентского срока Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу удвоения ВВП за десять лет. За восемь лет этот рост составил около 70%, а промышленность выросла на 75%. Прекратился отток капитала из страны, составлявший десятки миллиардов долларов, инвестиции выросли на 125%, а рубль стал свободно конвертируемой валютой. На посту главы правительства Путину пришлось разбираться с последствиями мирового финансово-экономического кризиса 2008 года, чтобы удержать на плаву российскую экономику.

В третий раз Путин стал президентом в 2012 году, впервые - на шестилетний срок. Он начал свою работу с подписания так называемых "майских указов" - широкой программы развития социальных гарантий. Он также взял курс на омоложение губернаторского корпуса для большей эффективности регионального управления. В мае 2018 года Путин в четвертый раз принес присягу главы государства - на новый срок он был переизбран с рекордными 76,69% голосов. Сразу в день инаугурации Путин подписал указ, который лег в основу новых 12 национальных проектов, призванных вывести Россию в пятерку сильнейших экономик мира. По его словам, все эти меры, главным образом преследуют одну цель - повышение благосостояния граждан РФ.

Человек дела и привычка к "ручному управлению"

Премьер-министр России Дмитрий Медведев вспоминал, как однажды его поразило то, как долго и обстоятельно Путин общался по телефону с одним из жителей Петербурга. Тот позвонил в приемную Ленсовета на аналог современной "горячей линии" с какой-то жалобой, и трубку снял Путин. "Люди же звонили – нужно ответить было", — объяснил будущий российский лидер после того, как закончил разговор.

Эту черту — отзывчивость и неравнодушие к проблемам людей — Путин сохранил и на посту главы государства. В 2000 году после гибели атомной подводной лодки "Курск" он прибыл в Видяево, чтобы встретиться с родственниками погибших моряков. Он пообещал им, что лодка будет поднята, и сдержал свое слово. Сам президент впоследствии признавал, что разговор был тяжелым, но предельно честным и открытым, люди увидели сочувствие и его готовность работать "по максимуму". "Его стихия – дела", - говорил о Путине друг его юности виолончелист Сергей Ролдугин.

© Sputnik / В начале первого президентского срока Владимир Путин поставил перед правительством амбициозную задачу удвоения ВВП за десять лет.

Во время первого президентского срока появился формат телевизионных прямых линий, во время которых Путину на протяжении нескольких часов на свои беды жаловались пенсионеры, школьники, студенты, врачи, фермеры, многодетные родители, инвалиды. Впервые Путин пообщался с россиянами в прямом эфире 24 декабря 2001 года.

Так, пенсионерка из Волгограда пожаловалась президенту на то, что она, будучи участницей войны, получает пенсию одну тысячу рублей - Путин пообещал, что этот вопрос будет решен, и в итоге та получила прибавку к пенсии. Во время другой прямой линии житель Краснодара указал президенту на катастрофическое состояние дорог в городе, после чего областное правительство оперативно приступило к ремонту. И только благодаря тому, что в ходе очередного общения с россиянами внимание Путина обратили на мусорный полигон "Кучино", свалка, которая более 50 лет фактически отравляла жизнь жителей одного из микрорайонов подмосковной Балашихи, наконец была закрыта. Бывали и случаи, близкие к курьезным.

Так, однажды к Путину обратилась 11-летняя Наташа Бугаева из Биробиджана, которая пожаловалась, что в ее родном городе на площади установили не живую, а искусственную елку. Уже на следующий день гигантскую ель доставили на площадь на вертолете.

Как правило, моментальная реакция местных чиновников на поручения президента, сделанные в ходе прямых линий, вызывала у некоторых упреки в управлении страной в ручном режиме. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пояснял, что президент использует конкретные случаи, чтобы потом распространить модель решения похожих проблем на всю страну, так как ценит системные подходы. Вместе с тем Песков признавал, что большое количество вопросов, поступающих главе государства, связано с тем, что до Путина зачастую достучаться легче, чем до региональных властей, и это - "самое поразительное".

Сам Путин считает, что миф о "ручном управлении" в России "сильно преувеличен". Он говорил, что проводит "прямые линии", чтобы знать, что происходит на местах и подчеркивал, что прибегать к "ручному управлению" можно лишь при сбое системы. Этот принцип Путину за 20 лет пришлось применять не раз, последний - в этом году, в пострадавшей от паводка Иркутской области, куда он выезжал несколько раз, чтобы лично проконтролировать, как идет ликвидация последствий наводнения и пообщаться с местными жителями.

"Когда он видит какую-то людскую боль, людское отчаяние, он это всегда воспринимает как свою собственную проблему", - пояснял Песков. Однако самыми тяжелыми событиями своего президентства Путин называл крупные теракты - на Дубровке в 2002 году и захват заложников в школе номер 1 Беслана в сентябре 2004 года, который, по его собственному признанию, стал его личной болью на всю жизнь.

Выход на мировую арену

Сохранив приверженность важности вопросов социальной политики и экономики, отношение к Западу президент России со временем пересмотрел в корне. Изначально он считал, что сотрудничество с США на условиях равноправного партнерства возможно, и был открыт к нему. Однако расширение НАТО, война в Ираке, которую США и Великобритания развязали без санкции ООН, государственные перевороты в Грузии, Киргизии и на Украине, нежелание США отказаться от создания системы противоракетной обороны в Европе, а также военные конфликты в Сирии и Ливии убедили его в том, что Запад руководствуется лишь собственными интересами. "Мне кажется, что наши партнеры не хотят союзников. Они хотят вассалов, они хотят управлять. Но Россия так не работает", - в конечном итоге констатирует он.

Точкой отсчета переоценки многих идей президента в отношении Запада политологи считают его выступление на Мюнхенской конференции по вопросам политики безопасности в 2007 году. Глава российского государства жестко раскритиковал привычку США навязывать свою волю другим странам, выступил против сохраняющихся планов расширения НАТО и размещения в Восточной Европе объектов американской ПРО, обратил внимание на несостоятельность политики однополярного мира в современных реалиях и подчеркнул, что Россия намерена проводить независимую внешнюю политику.

© Sputnik / Владимир Путин и экс-премьер Италии Сильвио Берлускони

Решению геополитических задач Путин уделял особое внимание во время своего третьего президентского срока. В этот период начинается строительство газопроводов "Сила Сибири" и "Турецкий поток", развивается Евразийский экономический союз, укрепляются отношения с Египтом, Вьетнамом и странами БРИКС. На международный уровень выходит и борьба Путина с терроризмом. По запросу президента Сирии Башара Асада в 2015 году Россия развернула в стране военную операцию против террористических группировок. Помимо политического урегулирования ситуации в Сирии, Москва принимала активное участие и в решении иранской ядерной проблемы, благодаря чему произошло значительное усиление влияния РФ на Ближнем Востоке. На высшем уровне прошли XXII Олимпийские зимние игры в Сочи, а возвращение Крыма в состав России в 2014 году по праву можно назвать главным достижением внешней политики последних лет.

Однако внешнеполитические успехи России были омрачены ухудшением отношений с Соединенными Штатами Америки и странами Европы. Успех на Сочинской олимпиаде обернулся крупным международным допинг-скандалом, а после присоединения Крыма на Россию обрушились санкции. Сам президент признавался, что сначала этот факт вызвал у него тревогу, на деле же благодаря санкциям страна начала успешно развивать импортозамещение. "В этом смысле все эти ограничения пошли на пользу нашей экономике", - говорил Путин.

И в своих выступлениях, и в интервью российским и иностранным СМИ Путин снова и снова будет доносить до западных партнеров простую вещь: "хамским способом с Россией ни о чем невозможно будет договориться". В частности, в ответ на односторонний выход США из Договора по противоракетной обороне и развертывание этой системы как на территории США, так и за пределами их национальных границ, Россия приступила к разработке новой крылатой ракеты с ядерной энергоустановкой, которая способна обходить системы ПРО. При этом Путин не раз подчеркивал, что РФ не заинтересована в развязывании гонки вооружений и развертывании ракет там, где их сейчас нет, однако вынуждена принимать меры для противодействия возможным угрозам.

"Агрессор должен знать, что возмездие неизбежно, что он будет уничтожен. А мы, жертвы агрессии, мы как мученики попадем в рай, а они просто сдохнут, потому что даже раскаяться не успеют", - заявлял он о тех, кто применит ядерное оружие против России.

На земле, в воздухе и под водой

Еще одна черта характера Путина, которую он сохраняет вот уже 20 лет, помимо любви к спорту и образности высказываний – это любовь к приключениям. До того, как занять пост президента, он увлекался горными лыжами и признавался, что хотел бы побывать на сафари в Африке. Впрочем, высокий государственный пост открыл Путину новые возможности.

В 2005 году президент совершил пятичасовой полет на стратегическом бомбардировщике Ту-160. Это был не просто рядовой полет – шли испытания новой крылатой ракеты дальнего радиуса действия. Командир Ту-160 во время полета доверил Путину пилотирование. "Это приятное чувство. Думаю, так летают во сне", - сказал он журналистам после приземления.

В 2010 году на борту противопожарного самолета-амфибии Бе-200 Путин участвовал в тушении лесных пожаров в Рязанской области – причем никто не ожидал, что тогдашний глава правительства после взлета отправится прямиком в кабину пилотов. На месте второго пилота Путин управлял забором воды из Оки и ее сбросом на горящий лес. В результате были потушены два очага лесных пожаров.

© RIA Novosti / Vladimir Rodionov Путин в кабине стратегического бомбардировщика Ту-160

В сентябре 2012 года он принял участие в эксперименте, проводимом российскими орнитологами в рамках проекта "Полет надежды" по спасению редкого вида журавля - стерхов, находящихся под угрозой исчезновения. Целью ученых было показать выращенным в питомнике стерхам маршрут перелета на зимовку. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимают за своего вожака, Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.

Отдыхая в Туве в 2013 году, Путин во время рыбалки на озере Токпак-Холь поймал 21-килограммовую щуку. "После этого я, пожалуй, займусь рыбалкой по-серьезному, мне понравилось", - рассказал потом президент, сдержавший обещание. Кадры его подводной охоты на щук пресс-служба Кремля публиковала в 2017 году. В роли водолаза и археолога Путин попробовал себя впервые в 2009 году, нырнув с аквалангом вместе с участниками экспедиции "Миры на Байкале". В августе 2011 года Путин опускался на дно Таманского залива, чтобы увидеть так называемую "Русскую Атлантиду" - затопленную часть античного города Фанагории.

Он поднялся на поверхность, держа в руках две амфоры, что послужило поводом для бурной дискуссии в СМИ и интернете. В июле 2014 года Путин совершил погружение в Финском заливе к месту, где был найден затонувший в 1869 году парусный винтовой фрегат "Олег". В 2015 году он в ходе экспедиции Русского географического общества нырял на дно Черного моря, чтобы осмотреть затонувший возле Балаклавской бухты галеон. В 2019 году президент на батискафе опускался на дно Финского залива к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны.

Президент инспектировал российские дороги на "Ладе", "пробовал на скорость" болид "Формулы-1" и открывал движение по Крымскому мосту через Керченский пролив за рулем грузовика. Причем все это он делал не столько из-за любви к новизне, сколько для того, чтобы лучше понять цену труда россиян, которые работают в таких условиях.

"Делаю я это, потому что наши люди везде работают - и в воздухе, и под водой, и под землей. И я считаю, что должен побывать там, где работают наши российские граждане, специалисты, посмотреть, как они это делают, чтобы лучше понять цену тому, чему многие из этих людей посвящают свою жизнь", - сказал как-то журналистам президент.

"На земле много проблем, - добавил он. - Чтобы их было поменьше, приходится и на высоту подниматься, и под воду опускаться".

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