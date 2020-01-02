Пока вы спали: отложенный визит Помпео, извинения Папы, пожар в Липнике

Обзор разных событий за прошедшую ночь - в подборке Sputnik Молдова: теперь вы точно ничего не пропустите.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. Страшная трагедия произошла поздно вечером 1 января в селе Липник Окницкого района. Во время пожара погибли два малыша и их дед. Мужчина скончался на месте происшествия, детей, которые были без сознания, экстренно доставили в больницу. Однако было уже поздно, врачи не смогли их спасти. Обстоятельства трагедии выясняются.

Он не прилетел, но обещал

Госсекретарь США Майка Помпео отложил свой визит на Украину, в Белоруссию и ряд других стран в связи с происходящими в Ираке протестами.

Газета Politico сообщила, что Помпео "отложил предстоящую поездку на Украину, в Белоруссию, Казахстан, Узбекистан и Кипр, сославшись на протесты в посольстве США в Багдаде".

По данным издания Washington Examiner, поездка Помпео на Украину была бы первой для представителя администрации, поскольку президента США Дональда Трампа винили за его поведение по отношению к стране. "Помпео должен был встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, на которого Трамп оказывал давление, чтобы расследовать дело его политического конкурента Джо Байдена и его сына Хантера", - пишет издание.

Папа Римский извинился за поведение

Папа Франциск извинился за то, что ударил по руке женщину незадолго до того, как он произнес речь, осуждающую "все формы насилия в отношении женщин".

"Мы часто теряем терпение, - признался Франциск, слова которого цитирует издание. - Это происходит со мной тоже. Я прошу прощения за плохой пример, приведенный вчера".

По данным газеты Guardian, имя женщины неизвестно, при этом видеозапись этого инцидента вызвала массу откликов в социальных сетях. Пользователи отмечали, что то, что сделал папа, "демонстрирует одну вещь - он человек".