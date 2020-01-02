Летать стало безопаснее: количество происшествий с самолетами в два раза уменьшилось

Экперты сравнили показатели 2018 и 2019 годов. Речь идет об анализе данных для пассажирских рейсов коммерческих воздушных перевозок. Данные получены из официальных источников государств и авиационных агентств.

КИШИНЕВ, 2 янв - Sputnik. За последний год в два раза снизилось количество авиакатастроф с коммерческим транспортом и погибших в них людей. Соответствующее исследование опубликовали эксперты из Нидерландов консалтинговой фирмы To70, сравнив данные за 2018 и 2019 годы.

Отмечается, что в 2019 году произошло 86 авиапроисшествий, в восьми из которых погибли люди, всего в 2019 году погибло 257 человек. В 2018 году авиакатастроф было 160, в 13 из них были погибшие, в 2018-м погибло 534 человека.

В релизе компании упоминаются три крупные авиакатастрофы 2019 года: крушение Boeing 737 MAX Ethiopian Airlines, Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота" и Fokker 100 Bek Air накануне Нового года.

Несмотря на то, что воздушный трафик увеличился в мире на 4,2%, аналитики вычислили, что в 2019 году в среднем одна авиакатастрофа приходится на 5,58 миллиона рейсов, а это достаточно низкий показатель.

Самолет Boeing 737 MAX 8 Ethiopian Airlines с 157 пассажирами на борту разбился недалеко от эфиопского города Дэбрэ-Зэйт в марте 2019 года, все погибли.

Самолет Sukhoi Superjet 100 "Аэрофлота", следовавший из Москвы в Мурманск, 5 мая вечером экстренно вернулся в "Шереметьево" и совершил жесткую посадку после 28 минут полета. Из 78 находившихся на борту погиб 41 человек.

В результате падения 27 декабря Fokker 100 авиакомпании Bek Air около аэропорта в Алма-Ате погибли 12 человек.

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